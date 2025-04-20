الامارات | "آبل" تصدر تحذيراً عاجلاً لمستخدمي الـ "آيفون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة استباقية لتعزيز حماية مستخدميها، أصدرت شركة "آبل" تحديثًا أمنيًا طارئًا لأنظمة iOS، وذلك قبل الطرح المرتقب للإصدار الرئيسي iOS 18.5.

ويهدف هذا التحديث المؤقت إلى معالجة ثغرات أمنية وصفتها الشركة بـ"الخطيرة"، وسط تقارير عن استغلالها في هجمات إلكترونية معقدة استهدفت أفرادًا بعينهم.

وأكدت آبل في بيان رسمي: "نحن على علم بتقرير يفيد بأن هذه الثغرة الأمنية ربما تم استغلالها في هجوم متطور للغاية، استهدف أفرادًا محددين بطريقة دقيقة وموجهة".

وقالت الشركة إن التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء وتحديثات أمنية، ويعالج مشكلة نادرة تمنع اتصال CarPlay اللاسلكي في بعض المركبات.

وأوضحت أن تحديثات الأمان تعمل على معالجة ثغرتين رئيسيتين سمحتا لمصادر ضارة باختراق واستغلال الصوت في الهواتف .

وقد تم استخدام هذا ضد أفراد محددين، مثل المسؤولين الحكوميين والصحفيين.

وكان هناك خوف من أن يتم استخدام هذا النوع من الهجوم ضد عامة الناس على نطاق أوسع، لكن شركة أبل أكدت أنه تم معالجة مشكلة تلف الذاكرة لحل المشكلة.

أما الخلل الثاني فيتعلق بـ Return Pointer Authentication Code – وهي ميزة أمان تستخدم لمنع المهاجمين من التلاعب بالكود.

كما تم استخدامه لاستغلال الأفراد لتجاوز أي تدابير أمنية للسماح بإمكانية القراءة والكتابة.

وتأثرت أيضًا أجهزة iPad وأجهزة Apple TV وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لكن التحديث الأخير قام بإصلاح الأخطاء التي سمحت بحدوث ذلك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه شركة آبل بإزالة أعلى مستوى من حماية البيانات من هواتف آيفون في المملكة المتحدة بعد أن طالبت الحكومة البريطانية الشركة بالوصول إلى بيانات المستخدم، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وتقوم هذه الميزة، التي تسمى "حماية البيانات المتقدمة" (ADP)، بتشفير غالبية الملفات التي يتم تحميلها إلى السحابة من البداية إلى النهاية، مما يعني أن المستخدم فقط يمكنه الوصول إليها.

وذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة أصدرت أمرا بموجب قانون الصلاحيات التحقيقية لعام 2016، تطلب فيه القدرة على الوصول إلى الملفات المشفرة بالكامل من مستخدمي آبل.

وينصح الخبراء جميع المستخدمين بتثبيت التحديث فور توفره لضمان الحماية الكاملة والاستفادة من التحسينات التقنية المضافة، في انتظار الميزات الموسعة التي سيجلبها iOS 18.5 لاحقًا.