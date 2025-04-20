الامارات | أفق دبي الزاهي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفق دبي الزاهي، وسماؤها الصافية، وضيوفها الذين يستمتعون ببحرها الفيروزي، ويوثّقون زيارتهم للمدينة بالصوت والصورة، حيث الرؤية بانورامية، والعدسة مفتوحة دائماً على الماء والخضرة والمعالم المتفردة، من أعلى بناء شيّده الإنسان على وجه الأرض، برج خليفة، إلى ناطحات السحاب التي تحرس شارع الشيخ زايد على الجانبين، وتنطق بالهيبة والتصميم المعماري المختلف والجمال من قريب وكذلك من بعيد.. كما الحال هنا من على ساحل جميرا.