الامارات | «مجمع اللغة» يحتفي بـ 11 طالباً إيطالياً يجيدون «العربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مجمع اللغة العربية في الشارقة بتخريج 11 طالباً إيطالياً تعلّموا «العربية»، الذين ينتمون إلى جامعة القلب المقدس الكاثوليكية بميلانو.

ونظّم المجمع برنامجاً لغوياً وثقافياً وسياحياً مكثفاً، بهدف تعزيز مهارات الوفد المشارك في اللغة العربية وربطه بثقافتها الحية، وتعريفه بتاريخ الشارقة ومعالمها، ضمن برنامج أوسع للتعاون بين المجمع والمؤسسات الأكاديمية الدولية، في إطار رؤية المجمع لتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً، وتطوير كفاءات مُعلميها، وترسيخ حضور الشارقة كعاصمة للثقافة العربية.

وقال الأمين العام للمجمع الدكتور امحمّد صافي المستغانمي، موجّهاً رسالة للطلبة: «اللغة العربية لمن يعيشها، العيش في رحاب اللغة والانغماس اللغوي والتفاعل هو مفتاح إتقان العربية، لكن هذا لا يتوفّر دائماً، ولهذا نصيحتي للإخوة والأخوات هي القراءة. إذا كنت صاحباً للكتاب فأنت تعيش ثقافة هذا الكتاب وثقافة كاتبه، وتستفيد من أفكاره، وتعيش عمرَه وخلاصة تجربته، ولذا فإن الانغماس اللغوي يتحقق عندما يصبح الكتاب أنيساً وسميراً ونديماً ومصاحباً في الحِلّ والترحال، في السفر والإقامة.. مبارك لكم هذا التخرّج وإلى المزيد من التألق والتفوق».

من جانبه، أعرب مدير عام المدينة الجامعية، خالد بن بطي الهاجري، عن سعادته بتخرّج الوفد، مخاطباً الطلبة الإيطاليين: «في ثقافتنا العربية، من يعيش بيننا ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ، يُصبح من أصحاب البيت، ولهذا أنتم أصحاب البيت ونحن ضيوفكم، وسعداء بكم لأنكم من صفوة المجموعات الطلابية التي ثابرت على تعلم اللغة العربية في المجمع».

امحمّد صافي المستغانمي:

. اللغة العربية لمن يعيشها.. والانغماس هو مفتاح إتقان العربية.