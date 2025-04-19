الامارات | مزايا إضافية لحاملي آيفون فقط.. «واتس آب» يطل بوظائف جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما تتوالى التحديثات على تطبيق «واتس آب»، والتي تطل بوظائف جديدة، ويكون بعضها غير مفيد، إلا أن الآخر يكون ثورياً، إذ يضع معايير جديدة في التراسل الفوري؛ حيث تستفيد المحادثات الجماعية على وجه الخصوص من الوظائف الجديدة بـ«واتس آب».

وتتيح الوظائف الجديدة للمستخدم إمكانية تخصيص الإشعارات بصورة أفضل، ففي السابق كان يمكن كتم صوت إشعارات المجموعات بشكل كامل فقط، أما الآن فإن المستخدم يمكنه استعمال وظيفة «إشعار حول»، لتحديد الرسائل، التي سيتلقى إشعارات Push بشأنها، وعند تحديد خيار «النقاط البارزة» سيتم إظهار الإشعارات الخاصة بالردود والرسائل الواردة من جهات الاتصال المخزنة.

وتعمل الوظائف الجديدة على تحسين عملية التخطيط للأحداث المختلفة؛ إذ لم يعد الأمر مقتصراً على القبول والرفض فقط، بل يتوافر حالياً اختيار «ربما»، علاوة على أنه أصبح بالإمكان إدخال وقت انتهاء الحدث أو الأشخاص المرافقين المحتملين، ومن ضمن الوظائف العملية تثبيت الحدث في الدردشة، حتى لا يفقد المستخدم مسار الحدث.

وتفيد الوظائف الجديدة في التخطيط للرد على الرسائل، وأصبح الرد يتم بصورة أسهل وأسرع، وإذا رغب المستخدم في استعمال نفس الرمز التعبيري، الذي استعمله شخص آخر بالفعل، فيمكنه بكل سهولة النقر على الرد وإضافة صوته الخاص.

ولم تقتصر الوظائف الجديدة على تحسين جودة مكالمات الفيديو فحسب، بل أصبح بإمكان المستخدم تكبير الصورة أيضاً، ويتم تطبيق ذلك على صورة المستخدم نفسه أو صورة الطرف الآخر في المحادثة لكي تظهر بمزيد من التفاصيل، وتتم عملية تكبير الفيديو من خلال النقر بإصبعين وإبعادهما عن بعضهما البعض.

ويمكن للمستخدم حالياً إضافة شخص آخر إلى المحادثة بصورة أسهل، وذلك من خلال النقر على أيقونة الهاتف في الدردشة المعنية وتحديد الخيار «إضافة إلى المكالمة»، وبعد ذلك سيصبح الشخص المعني موجوداً في الدردشة بالفعل.

وهناك بعض الوظائف الجديدة القاصرة على هاتف أبل آيفون فقط، إذ يمكن للمستخدم تحديد تطبيق «واتس آب» باعتباره التطبيق الافتراضي، وبالتالي فإنه سيتم إرسال الرسائل والمكالمات الهاتفية الواردة إلى تطبيق «واتس آب» بشكل افتراضي، ويتم إعداد هذه الوظيفة عن طريق قائمة الإعدادات في الهاتف الذكي عن طريق علامة التبويب «التطبيقات» و«التطبيقات الافتراضية».

ومن خلال التحديث الجديد لتطبيق «واتس اب» أصبح بإمكان المستخدم إرسال المستندات بطريقة أسهل على الهاتف الذكي أبل آيفون؛ إذ يوجد في قسم «المرفقات» خيار «المسح الضوئي للمستندات»، وتتيح هذه الوظيفة إمكانية مسح المستند ضوئياً بشكل مباشر وقصه بشكل صحيح.