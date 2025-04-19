الامارات | رفضت أن تتصور "سيلفي" مع زوجها في عيد ميلادها .. فقرّر قتلها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في تطورات لافتة لقضية أثارت اهتماماً واسعاً، مثل طبيب التخدير جيرهارد كونيغ (46 عامًا) أمام المحكمة في هاواي بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية، بعد اتهامه بمحاولة دفع زوجته أرييل كونيغ (36 عامًا) من فوق جرف، وضربها بحجر، ومحاولة حقنها بمادة مجهولة خلال احتفالهما بعيد ميلادها في 24 مارس الماضي في جزيرة أواهو، حسب مجلة "بيبول".

وخلال جلسة الاستدعاء يوم الاثنين 7 ابريل، دفع كونيغ ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وقبيل الجلسة، صرح محاميه، توماس أوتاكي، بأن القصة "أكبر مما تبدو عليه"، مضيفًا أن رواية موكله للأحداث ستنكشف في الوقت المناسب خلال سير المحاكمة، مشددًا على أن "لكل قصة جانبين"، ولم يُكشف حتى الآن سوى عن جانب واحد منها.

وبحسب رواية الزوجة، وهي مهندسة نووية، وقع الهجوم بعد رفضها التقاط صورة مع زوجها، لتتعرض لاحقًا لمحاولة دفع من فوق جرف ثم لضرب عنيف ومحاولة حقنها بمادة مجهولة.

ومع تقدم التحقيقات، ظهرت اتهامات إضافية، إذ قالت أرييل في طلب قدمته للحصول على أمر تقييدي أن زوجها كان يعتدي عليها طوال أشهر، وأنه بدأ بالسيطرة على اتصالاتها وعزلها منذ ديسمبر الماضي بعد اتهامه لها بالخيانة.

ولا تزال القضية مفتوحة على احتمالات عدة، مع توقعات بأن يكشف الدفاع عن معطيات جديدة قد تغير مجرى الأحداث