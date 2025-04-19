الامارات | مصر: إغلاق عيادة ابنة أصالة نصري بالشمع الأحمر لمخالفة "الشروط الصحية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أغلقت السلطات المصرية عيادة شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، لحين تلافي المخالفات المتعلقة بالشروط الصحية.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أغلقت عيادة تجميل تعود ملكيتها لشام الذهبي، إثر حملة استهدفت التفتيش على بعض العيادات والمراكز الطبية للكشف عن تراخيصهم.

وأشارت إلى أنه باقتحام قوات الأمن والجهات المعنية المكان، تبين عدم توفر شروط التراخيص الخاصة بالعيادة المذكورة، كما تم ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة فتم تشميع وغلق العيادة.

وتحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة القاهرة الجديدة الموجود بدائرة المركز، وجار إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أنه تم تكريم شام الذهبي، الحاملة للجنسيتين المصرية والسورية، وهي خريجة كلية العلوم، في يوم "الطبيب المصري" وألقت كلمة خلال الحدث.