الامارات | القبض على زوجين روسيين يهجنان حيوانات برية لبيعها على الإنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ألقت السلطات الإسبانية الإثنين الماضي القبض على روسيين متهمين ببيع حيوانات غريبة عبر الإنترنت، في إطار عملية دولية في جزيرة مايوركا الإسبانية. وخلال المداهمة، اكتُشف أن الزوجين يمتلكان 19 قطة برية بعضها مهجن في منزلهما.

وشملت هذه الحيوانات نمورًا بيضاء، وأسودًا، ووشقًا صحراويًا. ويبدو أنهما كانا يُهجّنان بعض هذه الحيوانات لإنتاج حيوانات هجينة تُباع بأسعار باهظة. فعلى سبيل المثال، تم تأكيد بيع فهد مُرقّط مقابل 60 ألف دولار.

وأفاد الحرس المدني الإسباني في بيان له أن العديد من الحيوانات التي عثروا عليها كانت من دول أوروبا الشرقية، مثل بيلاروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى روسيا. وكانت جميعها تحمل وثائق مزورة.

ووفقًا للبيان، فإن العملية مستمرة منذ مارس 2024. وكان ذلك عندما اكتُشف لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الزوجين كانا يُحاولان بيع هذه المخلوقات الغريبة عبر الإنترنت، والتي كان يتم نقلها من موطنها الأصلي إلى هذه الجزيرة، عبر الحدود البولندية البيلاروسية باستخدام الوثائق المزورة المذكورة آنفًا.

ويواجه الشخصان مجموعة متنوعة من التهم، تشمل جرائم الحياة البرية، والتهريب، وتزوير الوثائق، والتورط في منظمة إجرامية. وقد نُقلت الحيوانات التسعة عشر التي صودرت إلى حديقة حيوانات سفاري في سون سيرفيرا قبل نقلها إلى منشأة أخرى.

وتُعدّ تربية الحيوانات الغريبة مجالًا شديد التخصص. وعندما تتم بشكل غير قانوني، يُشكّل ذلك خطرًا ليس فقط على المشاركين في هذا النشاط، بل على عامة الناس أيضًا. فعندما يشتري الناس حيوانات غريبة، غالبًا ما يقومون بإطلاق سراحها لاحقًا عندما يدرك أصحابها أنهم غير مؤهلين لإيواء القطط الكبيرة.