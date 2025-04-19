توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 19 نيسان إلى الجمعة 25 نيسان 2025

إليك توقعات برج الدلو من السبت 19 نيسان إلى الجمعة 25 نيسان 2025:

السبت 19 نيسان إلى الإثنين 21 نيسان:

ستشعر برغبة قوية في التغيير أو كسر الروتين. هذه الأيام تحفّزك على التجديد، سواء في أفكارك أو محيطك أو حتى في علاقاتك. قد تجد نفسك مهتمًا بمشاريع فكرية أو اجتماعية تفتح أمامك آفاقًا جديدة. فرص جيدة للتواصل والتقارب مع أشخاص يشاركونك نفس الاهتمامات، وقد تتلقى دعوة أو اقتراحًا مميزًا يُشعلك حماسًا. عاطفيًا، الجو يبدو منفتحًا ومرنًا، فاستغلّه لإعادة الدفء لعلاقة قديمة أو تقوية علاقة حالية.

الثلاثاء 22 نيسان إلى الخميس 24 نيسان:

قد تواجه بعض الضغوط، خاصة من المقربين أو في العمل. ستكون بحاجة للهدوء والمرونة لتجنب الصدام أو التسرع في ردات الفعل. احذر من الانفعالات الزائدة أو التسرّع في اتخاذ قرارات مهمة. هذه فترة مناسبة للمراجعة الداخلية، وربما لتأجيل المواجهات إلى وقت لاحق أكثر هدوءًا. على الصعيد المالي، تجنّب التبذير أو الدخول في مجازفات غير مدروسة.

الجمعة 25 نيسان:

يوم يحمل طاقة إيجابية وحلولًا كنت تنتظرها. قد تحصل على دعم من شخص مقرّب أو فرصة تساعدك على تحسين وضعك العملي أو النفسي. تشعر براحة أكبر، وتكون قادرًا على التعامل مع الأمور بهدوء وذكاء. كما أن الأجواء مناسبة لإعادة بناء الثقة في علاقاتك أو المصالحة مع أحد الأشخاص إن رغبت بذلك.

نصيحة الأسبوع:

اتبع حدسك، لكن لا تهمل العقل. أنت تميل للمثالية أحيانًا، لكن هذا الأسبوع يتطلب واقعية وهدوءًا في القرارات. خفف من توقعاتك تجاه الآخرين، وركّز على ما تستطيع إنجازه أنت بذكائك ومرونتك المعهودة.