أحمر الشفاه المثالي لصيف 2025.. دليلك لاختيار اللون الأنسب لبشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 10:19 صباحاً - في كل موسم، تتغير صيحات المكياج وتتبدل لوحة الألوان، لكن صيف 2025 يبدو مختلفاً؛ إذ يعيد تعريف الجاذبية الأنثوية، ليس فقط في اللون الصارخ، بل في التوازن بين الدفء، والانتعاش، والراحة. من درجات التوت النابضة بالحياة إلى ألوان النيود الطبيعية التي تعكس طبيعة الشمس، وصولاً إلى اللمسات اللامعة التي تعانق شفتيك برقة، يكشف هذا الموسم عن اتجاهات تعكس شخصيتك وتمنحكِ الثقة.

في الآتي، تأخذك "الخليج 365"، في جولة على أبرز صيحات أحمر الشفاه لربيع وصيف 2025، مع نصائح لتنسيق اللون المناسب مع لون بشرتك؛ لتكملي وهجك الصيفي وتنعمي بإطلالة لافتة. فهل أنت مستعدة لاكتشاف لونك المميز لهذا الموسم؟!

النيود الدافئ بدرجات ناعمة.. دفء طبيعي

من عرض زهير مراد Zuhair Murad -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أحمر الشفاه النيود ليس لوناً واحداً، بل لوحة غنية تتدرج بين البيج، والوردي، والبني، والدرجات المائلة إلى الخوخي، النيود لم يعُد لوناً خفيفاً وباهتاً. في صيف 2025، يتحول إلى لون غني بدرجات المشمش، والبيج الوردي، والكاراميل الخفيف. هذه التدرجات تمنح بشرتك دفئاً طبيعياً، وتبرز جمال ملامحك من دون أن يبدو مكياجك مصطنعاً أو باهتاً. لتحققي التوهج الطبيعي الذي تبحثين عنه؛ إليك طرق اختيار اختياره حسب لون بشرتك.

للبشرة الفاتحة أو البيضاء: اختاري أحمر الشفاه النيود الدافئ المائل إلى الخوخي أو البيج الذهبي. هذه الدرجات تعزز إشراقة وجهك من دون أن تثقل ملامحك. ابتعدي عن النيود الذي يميل إلى الرمادي أو الزهري الباهت؛ حيث يجعلك تبدين شاحبة.

للبشرة الجنطية أو المتوسطة: هذه البشرة تتألق مع النيود الذي يحتوي على درجات الكاراميل أو الخوخي الداكن. هذه الدرجات تناغم لون بشرتك وتضيف إليها لمسة دفء ساحرة.

للبشرة السمراء أو الداكنة: أنت محظوظة! أحمر الشفاه النيود الدافئ هو حليفك الأقوى. اختاري درجات التوفي، الكاكاو، أو النيود البرونزي. هذه الألوان تنسجم تماماً مع سحنتك، وتُبرز جمالك بطريقة أنيقة.

الأحمر البطيخي.. توقيع الصيف الجريء والمنعش

من عرض شانيل Chanel -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كان هناك لون أحمر شفاه يُجسد الصيف؛ فهو دون شك الأحمر البطيخي. ليس أحمر نارياً، ولا وردياً صريحاً، بل هو خليط منعش يحمل جرأة ونعومة في آنٍ واحد؛ ما يجعله خياراً رائعاً للإطلالات النهارية والمسائية على حدٍّ سواء. هذا اللون يعد من أبرز صيحات ألوان أحمر الشفاه الرائجة لصيف 2025؛ إذ يُضفي حيوية فورية على الإطلالة حتى من دون مكياج عيون قوي. لكن الجمال الحقيقي في هذا اللون يكمن في كيفية اختيار درجة أحمر الشفاه البطيخي حسب لون البشرة، لضمان إطلالة متناغمة وطبيعية:

للبشرة الفاتحة أو البيضاء: اختاري درجة بطيخي وردية مائلة للبيج، تمنحك إشراقة ناعمة وتظهر نضارة شفاهك من دون أن تطغى على ملامحك. اللمسات اللامعة أو الساتانية تعكس الضوء بشكل مثالي على شفاهك.

للبشرة المتوسطة أو الحنطية: يناسبها الأحمر البطيخي الكلاسيكي بدرجاته المتوازنة بين الأحمر والبرتقالي. اختاري تركيبة كريمية لإطلالة نهارية منعشة، أو أضيفي لمسة ملمع لشفاه ممتلئة وحيوية في السهرات الصيفية.

للبشرة السمراء أو الداكنة: اتجهي نحو البطيخي الغني المائل للكورال أو الأحمر المرجاني. هذه الدرجات تبرز دفء بشرتك وتضفي عليها توهجاً صيفياً لا يُقاوَم. اختاري تركيبات مطفية لإبراز جمال الشفاه بإطلالة عصرية جريئة.

البرتقالي المرجاني.. لون البحر والرمال الدافئة

من عرض أونفو ديبريم Enfants Deprimes -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أحمر الشفاه البرتقالي المرجاني الذي يختصر كل ما في صيف 2025 من إشراقة، وجرأة، وتوهج. لا هو لون صارخ كالأحمر الناري، ولا خجول كالوردي الناعم، بل هو في مكان وسط يشبه أمواج البحر عند الغروب، ومثالي للرحلات والمناسبات النهارية. لكن التحدي يبقى في كيفية اختيار أحمر الشفاه البرتقالي المرجاني حسب لون البشرة؛ لأن اللون المناسب لا يُظهِر فقط جمال شفتيك، بل يضيء ملامحك بالكامل.

للبشرة الفاتحة أو البيضاء: ابحثي عن درجات المرجاني الخفيف أو البرتقالي المائل للخوخي؛ هذه التدرجات تمنح خدودك دفئاً طبيعياً وتُظهِر نضارة شفاهك بأسلوب بسيط وأنثوي.

للبشرة المتوسطة أو الحنطية: أنت محظوظة! حيث البرتقالي المرجاني يليق بك تماماً ويتناغم بشكل جذاب مع لون بشرتك. اختاري درجات البرتقالي المشبع أو المرجاني اللامع، خصوصاً مع لمسة من الهايلايتر الذهبي على عظمتي الخد.

للبشرة السمراء أو الداكنة: اختاري البرتقالي المرجاني الغني، الذي يحتوي على لمسة حمراء. هذا اللون يعزز دفء بشرتك ويمنحها إشراقة استثنائية. جربي التركيبة المطفية، حيث تخلق تبايناً رائعاً وتمنحك حضوراً قوياً لا يُقاوَم.

الوردي الزهري.. لمسة أنثوية ناعمة

من عرض فان دير كيمب Van Der Kemp -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لكل الأوقات في كل موسم، هناك لون لا يغيب، لا يبهت، ولا يخرج من المعادلة الجمالية. إنه أحمر الشفاه الوردي، الذي يحاكي الإطلالات الناعمة بلمسات مشرقة. لكن سر الإطلالة الناجحة يكمن دائماً في اختيار أحمر الشفاه الوردي الزهري حسب لون البشرة؛ ليعكس جمالك الطبيعي بأفضل طريقة.

للبشرة الفاتحة أو البيضاء: اختاري تدرجات الوردي الزهري البارد أو الوردي الباستيل؛ فهي تمنح وجهك إشراقة ناعمة وتكمل نضارة البشرة الفاتحة من دون أن تبدو متكلفة.

للبشرة الحنطية أو المتوسطة: اعتمدي الوردي الزهري المائل للـروز أو الوردي الدافئ هو الأنسب لكِ. هذه التدرجات تنسجم مع دفء بشرتك وتُبرز الشفاه من دون أن تطغى على باقي الملامح.

للبشرة السمراء أو الداكنة: ابحثي عن الوردي الزهري الغني أو المائل للفوشيا الهادئ. الوردي الداكن بدرجة زهرية مشبعة يعطيك تبايناً رائعاً، يضيء الوجه ويبرز الشفاه بطريقة جذابة ومتوازنة.

سيعجبك أيضاً الاطلاع على الفرق بين زيت الشفاه وملمع الشفاه: استفيدي من المستحضرين معاً

6 نصائح لتطبيق أحمر شفاه صيفي يدوم طويلاً

في حرارة الصيف المرتفعة، أحمر الشفاه قد يكون أول ما يتلاشى من إطلالتك، لكن ليس بعد الآن؛ لأننا في موسم الألوان الجريئة والإطلالات المتوهجة، إليك بعض النصائح الفعالة لتثبيت أحمر الشفاه الصيفي طوال اليوم، من دون الحاجة لتعديلات متكررة أو قلق من التلطيخ: