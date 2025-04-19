بالصور.. تسريحات تكثف الشعر على طريقة النجمات لخصلات أكثر حجماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 10:19 صباحاً - إذا كنتِِ من صاحبات الشعر الخفيف وتبحثين عن تسريحة شعر تزيد من كثافة شعرك، فلا تترددي في أن تستلهمي من النجمات أجمل إطلالات، فهن يخترن تسريحات تكثف الشعر وتزيده حجماً وجمالاً، مثل تسريحة الويفي العريض أو الرفيع، التي تُعطي شعرك مظهراً أكثر كثافة، كما أنها تسريحة شعر ناعمة وأنثوية وتليق بالكثيرات وتتوافق مع أشكال الوجوه المختلفة، وتُناسب جميع الفئات العمرية. وقد أثبتت هذه التسريحة وجودها في كل موسم بستايلها العصري واللافت، ويمكن القول إنها من أفضل الإطلالات على الإطلاق، ويُمكنك اعتمادها إذا كنت من محبات الإطلالات الكاجوال لإطلالة مفعمة بالأنوثة والأناقة لتزيدي من كثافة شعرك.

كذلك حال تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل التي تعطي الشعر حجماً أكبر وكثافة لا مثيل لها، ويمكنك اعتمادها بأساليب مختلفة كتسريحة الشعر الكيرلي المفرود أو تسريحة الشعر النصف مرفوع وغيرهما. فضلاً عن غيرها من تسريحات الشعر التي يمكنك اعتمادها لتحصلي على شعر كثيف وجذاب في إطلالتك الجمالية.

تابعي الصور واختاري تسريحات تكثف الشعر على طريقة النجمات.

تسريحة الشعر الويفي الرفيع من نوال الزغبي

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كما ذكرنا سابقاً، فإن تسريحة الويفي العريض أو الرفيع تزيد من كثافة شعرك وتبرز جمالك بمختلف موديلاتها، وإذا كنتِ تفضلين هذه التسريحة ننصحك باختيار النجمة نوال الزغبي التي غالباً ما تعتمد تسريحة الويفي الرفيع الذي يبرز كثافة الشعر أكثر ويعطيه حجماً أكبر خاصة إذا تم تسريحه بأسلوب مفرود ومنفوش على الأكتاف مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين.

تسريحة الكاريه القصير المالس على طريقة بلقيس فتحي

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ولصاحبات الشعر القصير، يمكنك اعتماد تسريحات تكثف الشعر كالتي اعتمدتها النجمة بلقيس فتحي في الآونة الأخيرة مع قصة الشعر الكاريه القصير، حيث اختارت تسريحة الشعر المالس بطبقات عالية عن الشعر من منبت الشعر وحصلت على حجم البف لشعرها الناعم، مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين، هذه التسريحة من شأنها أن تزيد من كثافة وحجم شعرك وتبرز اختيارك العصري الموفق.

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تسريحة الكعكة العريضة على غرار حلا الترك

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ومن التسريحات التي تكثف الشعر غير المفرودة منها، تسريحة الكعكة العريضة العالية التي اعتمدتها النجمة حلا الترك في إحدى إطلالاتها، وبدا شعر كثيفاً بالكعكة العريضة التي برزت بقوة على الشعر، وأبقت خصلاً من الشعر منسدلة على جانبي الوجه مع الغرة المصقولة المسرحة إلى الأعلى مع الشعر، تليق هذه التسريحة بصاحبات الوجه الدائري وتناسب كافة الأوقات لا سيما المناسبات.

تسريحة الشعر نصف المرفوع الريترو من أصالة نصري

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وتعتبر تسريحة الريترو من أكثر التسريحات العصرية وتمنح شعرك حجماً وكثافةً. هي من أجمل تسريحات الشعر وتُعتبر حالياً الأكثر شعبية وأصبحت المفضلة للعديد من عاشقات الموضة. تُضفي جمالية من نوع خاص على شكل الوجه، كما تمنح الشعر الكثافة والشكل الجذاب، فلا تترددي في اختيارها لتتألقي جمالاً وأنوثة وجاذبية، خاصة على طريقة النجمة أصالة نصري التي اختارت تسريحة الشعر النصف مرفوع الريترو وبدا شعرها في غاية الكثافة واللمعان.

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تسريحة الشعر الكيرلي المنفوش على غرار ميريام فارس

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كذلك تُعد تسريحة الشعر الكيرلي صيحة رائعة ورائجة جداً، وتُساعد في إكسابك لوكاً منعشاً وأكثر نعومة، وتجربة كل ما هو جديد. تُضفي هذه التسريحة مظهراً رائعاً وشبابياً، فهي من أبرز وأجمل تسريحات الشعر التي تمنحك الجاذبية والفخامة، وتُضفي على شعرك المزيد من الجمال. تُعتبر مُناسبة لجميع أشكال الوجوه، وتتلاءم مع كل الإطلالات. يمكنك اعتمادها لتنعمي بشعر كثيف ومفعم بالحيوية ولتحصلي على إطلالة عصرية وأنثوية على غرار النجمة ميريام فارس صاحبة الشعر الكيرلي المنفوش والمفرود في أغلب تسريحاته على الأكتاف.

تسريحة الشعر المجعد المفرود من أحلام

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ومن التسريحات التي تزيد من كثافة شعرك وتعطيه حجماً أكبر تسريحة النجمة أحلام التي اختارت الشعر المجعد الطويل والمفرود على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة المجعدة، هذه التسريحة تبرز كثافة شعرك أكثر وتعطيه حجماً لافتاً خاصة في المناسبات، وتعد من أكثر صيحات الشعر رواجاً في الآونة الاخيرة، كما أنها تسريحة عصرية بامتياز، لذا ننصحك بها.