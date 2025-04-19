القاهرة - سمر حسين - تناول الماء مع بذور الكتان يمكن أن يكون له عدة تأثيرات على الجسم، وذلك بفضل العناصر الغذائية الموجودة في بذور الكتان، وينصح العديد من الأشخاص أصحاب الحميات الغذائية، والباحثون عن خسارة الوزن بتناول هذا المشروب الشهير، فماذا يحدث عن تناول مشروب بذور الكتان.

ماذا يحدث للجسم عن تناول بذور الكتان

وكشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» ماذا يحدث للجسم عن تناول مشروب بذور الكتان، موضحًا إن تناول المشروب من خلال وضع ملعقة صغيرة من بذور الكتان في ماء مغلي بعد تركها حتى تبرد، وبعد أن تصبح مادة جيلاتينية تعطي إحساسًا بالشبع كما لو أنك تناولت وجبة كاملة، وهو ما يساعد في سد الشهية، وخسارة الوزن.

ونصح الطبيب بضرورة تناول كمية كبيرة من الماء بعد المشروب.

فوائد مشروب بذور الكتان

إليكم أبرز فوائد مشروب بذور الكتان، وفقًا للموقع الطبي «webmd».

تعزيز الهضم:

بذور الكتان غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فعند نقعها في الماء، تشكل الألياف القابلة للذوبان مادة هلامية لزجة، تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي تخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الشعور بالشبع:

الألياف الموجودة في بذور الكتان تمتص الماء وتنتفخ في المعدة، ما يساعد على زيادة الشعور بالامتلاء والشبع.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في بذور الكتان على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، ما يمكن أن يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

دعم صحة القلب:

بذور الكتان تعتبر مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك، وقد ربطت العديد من الدراسات بين تناول أحماض أوميجا 3 وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بتجلط الدم.

مضادات الأكسدة:

تحتوي بذور الكتان نوع من مضادات الأكسدة القوية المساعدة في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.

ترطيب الجسم:

إضافة بذور الكتان إلى الماء تزيد من كمية السوائل المتناولة، يساهم في الحفاظ على رطوبة الجسم ووظائفه الحيوية.

كيفية تحضير مشروب بذور الكتان

يمكن إضافة ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين من بذور الكتان الكاملة أو المطحونة إلى كوب من الماء.

يمكن تركه لبضع دقائق حتى تتكون المادة الهلامية قليلًا، ثم تناوله.

يفضل تناوله في الصباح أو بين الوجبات.

نصائح عند تناول مشروب بذور الكتان

يمكن أن يكون تناول الماء مع بذور الكتان إضافة صحية لنظامك الغذائي، ولكن من المهم تناوله باعتدال والانتباه إلى أي ردود فعل قد تظهر على جسمك، واستشارة الطبيب عند الحاجة، لذا إليكم نصائح عند تناول مشروب بذور الكتان:

- شرب كمية كافية من الماء:

عند زيادة تناول الألياف، من المهم شرب كمية كافية من الماء لتجنب أي مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الغازات.

- البدء بكميات صغيرة:

إذا كنت جديدًا على تناول بذور الكتان، فابدأ بكميات صغيرة وزدها تدريجيًا لتعويد جهازك الهضمي عليها.

- التفاعل مع الأدوية:

قد تتفاعل بذور الكتان مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم أو أدوية السكري، لذا من المهم استشارة الطبيب قبل البدء في تناوله بانتظام، خاصة إذا كنت تتناول أي أدوية.

- بذور الكتان المطحونة:

يفضل طحن بذور الكتان قبل تناولها للحصول على أقصى استفادة من العناصر الغذائية، حيث إن البذور الكاملة قد تمر عبر الجهاز الهضمي دون أن يتم هضمها بالكامل.