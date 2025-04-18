تطبيق مكياج العيون الناعسة بأسلوب أنغام.. إليكِ كل أسرار النظرة العميقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 02:57 مساءً - أتعلمين أن كل امرأة تحمل في عينيها قصة؟ قصة قد لا تُروى بالكلمات، لكنها تظهر في نظرة، في دمعة مختبئة، أو في بريق مفاجئ. وهناك عيون لا تصرخ بجمالها، لكنها تهمس. لا تبالغ، لكنها تشدك بلطفها، تماماً كعينيكِ أنتِ؛ تلك العينيْن الناعستيْن اللتيْن تُظهران الحنان، والهدوء، والأنوثة الهادئة.

العيون الناعسة ليست عيباً جمالياً، بل هدية. هي عيون حالمة، تنزل فيها الزاوية الخارجية للأسفل قليلاً، مما يمنحها تعبيراً دائماً بالحزن الرقيق أو الحنين العميق. ولكن هذه العيون قد تبدو متعبة أحياناً إن لم تبرز بشكل صحيح. ومن هنا، يأتي دور المكياج الذكي؛ الذي لا يُخفي شكل العين، بل يعانقه ويحتضنه ويعيد تشكيل النظرة؛ لتكون يقظة، راقية، وناعمة في آنٍ واحد.

هل تذكرين كيف تظهر أنغام دائماً بإطلالات هادئة، عميقة، تحمل شيئاً من الدفء والجدية؟ مكياج عينيها، خصوصاً في الحفلات أو جلسات التصوير، دائماً ما يعكس شخصيتها وصوتها؛ واثق، ناعم، لكن لا ينسى. لتتعلمي كيفية تطبيق مكياج العيون الناعسة على طريقة أنغام، إليك الدليل الكامل، خطوة بخطوة، لوناً بلون، رسمة برسمة، لتطبيق مكياج عيون ناعسة بأسلوب أنغام، ليس لتغيري شكل عينيكِ، بل لتجعليهما تتحدثان كما لم تفعل من قبل.

أولاً: مميزات العيون الناعسة

الزاوية الخارجية تميل للأسفل.

الجفن العلوي قد يكون بارزاً قليلاً.

النظرة تميل إلى الحزن أو الهدوء الطبيعي.

أحياناً العيون الناعسة تخلط بالعيون المبطنة، لكنها تختلف من حيث التركيبة.

ثانياً: خطوات أساسية لتجهيز العين قبل المكياج

الترطيب

ابدئي دائماً بكريم عيون خفيف، يفضّل أن يحتوي على الكافيين لتخفيف الانتفاخ، ويكون سريع الامتصاص؛ حتى لا يؤثر على تطبيق الكونسيلر.

البرايمر

اختاري برايمر بتركيبة خفيفة، يعمل على شد الجلد وتثبيت الظلال.

البرايمر هنا هو مفتاحك لتوحيد لون الجفن وتهيئته للرسم بشكل لا ينهار خلال اليوم.

الكونسيلر

لا تستخدمي الكونسيلر فقط لإخفاء الهالات، بل اجعليه أداة لرسم "خط بصري وهمي" يرفع شكل العين:

ضعيه من الزاوية الداخلية إلى منتصف العين.

ضعي خطاً خفيفاً مائلاً من الزاوية الخارجية باتجاه الأعلى (باتجاه طرف الحاجب).

امزجيه بخفة لإعطاء العين وهماً بصرياً بالاتساع والارتفاع.

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ثالثاً: طرق رسم العين الناعسة بأسلوب أنغام

رسمة العيون الدخانية الناعمة (Smokey Soft Eyes)

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هذه الرسمة من أكثر الإطلالات التي تعتمدها أنغام في حفلاتها.

الطريقة:

اختاري ظلاً بنياً متوسطاً مطفياً، وضعيه على كامل الجفن المتحرك. باستخدام فرشاة دمج، مرري ظلاً بنياً أغمق على الزاوية الخارجية، وارفعي اللون باتجاه الأعلى وليس للأسفل. أضيفي ظلاً لامعاً ذهبياً في منتصف الجفن فقط. استخدمي قلمَ كحل بنياً داخل الخط العلوي لتكثيف الرموش. لا تنسي دمج القليل من الظل تحت الرموش السفلية لكن بطريقة ناعمة، وتوقفي قبل الزاوية الخارجية.

النتيجة: نظرة ناعمة، دافئة، وفيها عمق أنثوي خالص.

رسمة الآيلاينر المجنح المرتفع (Lifting Eyeliner Look)

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رسمة كلاسيكية لأنغام، وتناسب العيون الناعسة جداً.

الطريقة:

ابدئي برسم خط رفيع جداً من منتصف الجفن العلوي. اسحبي الخط باتجاه الزاوية الخارجية، وارفعيه بزاوية خفيفة للأعلى. لا توصلي الخط لأسفل الجفن؛ حتى لا تُظهري العين أكثر هبوطاً. استخدمي قلم بيج داخل العين لتوسيع النظرة.

نصيحة: يمكن تعزيز هذا الشكل باستخدام رموش فقط على الزاوية الخارجية لإعطاء تأثير "فوكس آي".

رسمة الظل المائل لأعلى (Lifting Eyeshadow Technique)

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هذه الخدعة تعتمدها أنغام كثيراً، خاصة عندما تريد التركيز على النظرة بدون آيلاينر واضح.

الطريقة:

اختاري لونَ ظلٍ ترابياً ناعماً. حددي الجفن من الزاوية الخارجية باتجاه الأعلى، وارسمي زاوية وهمية ترفع شكل العين. امزجي اللون بلطف إلى الأعلى، وليس على الجفن المتحرك فقط. اتركي الجفن الداخلي نظيفاً، أو استخدمي ظل بيج فاتح لتفتيح العين.

النتيجة: توازن بين الرفع والرقة، مع بقاء النظرة حالمة.

رابعاً: نصائح إضافية لتحصلي على نظرة أنغام الساحرة

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الرموش : استخدمي ماسكرا مركزة على الرموش الخارجية. الرموش الفردية أفضل من الكاملة للعيون الناعسة.

: استخدمي ماسكرا مركزة على الرموش الخارجية. الرموش الفردية أفضل من الكاملة للعيون الناعسة. الحواجب : أبقي شكل الحاجب مستقيماً قليلاً مع ميل بسيط في الزاوية الأخيرة، ولا تبالغي في التقويس.

: أبقي شكل الحاجب مستقيماً قليلاً مع ميل بسيط في الزاوية الأخيرة، ولا تبالغي في التقويس. الهايلايتر : لمسة صغيرة في الزاوية الداخلية وتحت الحاجب تفتح العين وتعكس الضوء بشكل ناعم.

: لمسة صغيرة في الزاوية الداخلية وتحت الحاجب تفتح العين وتعكس الضوء بشكل ناعم. البلاشر: ارفعيه تجاه الصدغ، وابتعدي عن تطبيقه أسفل الخد، فذلك يبرز مظهر العين أكثر.

أنغام لا تعتمد فقط على تقنيات التجميل، بل على الإحساس. مكياجها دائماً يتناغم مع حالتها، مع صوتها، ومع حضورها. وهذا ما يجب أن تتعلميه، لا تطبقي المكياج كروتين، بل كترجمة لإحساسك. اختاري الرسمة التي تعبّر عنكِ، واعملي على أن تعكس عينيكِ ما في قلبك.