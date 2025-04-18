بعد رحيل سليمان عيد.. مؤشرات وتحذيرات من قلبك لا تتجاهلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

خيم الحزن على الوسط الفني بعد الإعلان عن الرحيل المفاجئ للفنان الكوميدي سليمان عيد، الذي فارق الفنان الحياة إثر أزمة قلبية حادة، وذلك بعد فترة وجيزة من ظهوره بصحة جيدة في عزاء المنتج صلاح حسن.

مؤشرات وتحذيرات من قلبك لا تتجاهلها

وكشف التقرير الطبي للمستشفى الذي تواجد به الفنان سليمان عيد، أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، أدى الى توقف عضلة القلب، وتم نقله على الفور إلى المستشفى وحاولوا إنعاشه أكثر من مرة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب وفاة الفنان سليمان عيد، بدأ البحث عن مشكلات وعلامات الإصابة بالأزمات القلبية، والتي تعد مؤشرا هاما لإنقاذ المريض بالعلاج اللازم قبل أن يتمكن منه المرض.

مشكلات في القلب تستدعي تدخل طبي

وكان الطبيب الروسي، الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أشار من قبل إلى ضرورة الانتباه لما يُعرف بـ «المظاهر خارج القلب» لأمراض القلب المختلفة، والتي قد لا تبدو مرتبطة بالقلب في البداية، نقلًا عن «روسيا اليوم».

ويشير «ألكسندر» إلى أن هذه الأعراض غير التقليدية، مثل النبض الملحوظ في أوردة الرقبة، أو ظهور بقع زرقاء على الجلد، أو ضيق التنفس المصحوب بألم في الفك أو الكتف، أو حالات الإغماء المفاجئة، قد تكون مؤشرات لمشاكل قلبية تستدعي التدخل الطبي.

وذكر الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المهم التأكيد على أن ظهور أي من هذه الأعراض يستدعي استشارة طبية فورية لتقييم الحالة وتحديد السبب ووصف العلاج المناسب، فلا تتردد في طلب المساعدة الطبية إذا شعرت بأي من هذه الأعراض:

آلام في المعدة أو عسر الهضم

الشعور بحرقة أو ألم يشبه عسر الهضم في منطقة الصدر أو المعدة يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية أو مشكلة قلبية أخرى، ونظرًا لتشابه الأعراض مع عسر الهضم، من المهم عدم تجاهلها والاتصال بالطوارئ إذا كانت الآلام شديدة.

ألم في الصدر

أي ألم في الصدر يعتبر حالة طبية طارئة تستدعي الاتصال الفوري بالطوارئ، خاصة إذا كان الألم شديدًا.

ويوصف ألم النوبة القلبية غالبًا بأنه شعور بثقل أو ضيق أو ضغط في الصدر، كما أن ظهور ألم في الصدر عند بذل مجهود ثم اختفائه عند الراحة قد يشير إلى الذبحة الصدرية، والتي عادة ما تكون ناتجة عن مرض الشريان التاجي.

الشعور بالتعرق

التعرق المفاجئ والشديد المصحوب بشعور بالحرارة، خاصة إذا ترافق مع ألم في الصدر، يعتبر علامة تحذيرية غير عادية وقد يشير إلى نوبة قلبية وشيكة، ما يستدعي الاتصال بسيارة الإسعاف.

آلام الفك أو الظهر

يمكن أن ينتشر ألم النوبات القلبية إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الفك أو الظهر، واستمرار هذا النوع من الألم يستدعي الاتصال بالطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن الأعراض لدى النساء قد تختلف عن ألم الصدر التقليدي.

تورم الكاحل

على الرغم من أن تورم الكاحلين شائع وله أسباب متعددة، إلا أنه قد يكون أيضًا علامة على قصور القلب.

في كلتا الحالتين، من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم وعلاج هذا العرض لتجنب أي مضاعفات خطيرة.

أعراض تشير الإصابة بالسكتة القلبية

وأشار الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، إلى وجود أعراض أساسية تكشف السكتة القلبية، والتي جاءت على النحو التالي:

الدوار.

الانهيار المفاجئ.

توقف التنفس.

سرعة النبض وتوقفه.

الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

الخدر.

الخفقان الشديد بالقلب.

صفير مجهول السبب.

فقدان الوعي أو الاقتراب من فقدان الوعي.