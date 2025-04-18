كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 10:20 صباحاً - مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد معدلات الرطوبة في فصل الصيف، تبدأ رحلة التحدي الحقيقي لعاشقات الجمال: كيف نحافظ على إطلالة ناعمة، ومتألقة، وخالية من اللمعان أو التكتل؟ هنا، يكمن سر الجمال الصيفي في خطوة واحدة لا غنى عنها وهي البرايمر.

سواء كنتِ تتجهزين ليوم عمل طويل، أو جلسة تصوير، أو سهرة على الشاطئ؛ فإن اختيار أفضل برايمر لمقاومة الحر والرطوبة، هو ما يصنع الفرق بين مكياج يدوم طوال اليوم وآخر يذوب مع أول نسمة ساخنة؛ فالبرايمر لا يكتفي بتثبيت المكياج، بل يوازن البشرة، يتحكم بالإفرازات، ويمنحكِ قاعدة ناعمة ومثالية للفاونديشن.

في هذا الدليل، تستعرض لك "الخليج 365" أفضل أنواع البرايمر لمكياج مقاوم للحر والرطوبة في فصل الصيف، حسب نوع البشرة، ولونها، وتركيبة المنتج، لتنعمي بمكياج ثابت، ومشرق، ومقاوم لكل مفاجآت الطقس الحار.

ما البرايمر؟ ولماذا يجب عدم الاستغناء عنه في الصيف؟

امرأة تطبق البرايمر على وجهها

البرايمر "Primer" هو منتج تمهيدي يُطبق بعد الترطيب وقبل كريم الأساس. وفي الطقس الحار، يصبح البرايمر أكثر من مجرد خطوة تمهيدية في روتين المكياج، بل يُعَد خط الدفاع الأول للحفاظ على مكياج ثابت، ومتألق، وخالٍ من اللمعان أو السيلان؛ فالبرايمر لا يقتصر دوره على تنعيم سطح البشرة فحسب، بل يمنع التكتلات، ويقلل من ظهور المسام، ويتحكم بإفراز الزيوت؛ ما يخلق سطحاً ناعماً ومتجانساً للبشرة.

فوائده

تثبيت المكياج لساعات طويلة ومنع سيلانه أو تأثره بالحرارة.

امتصاص التعرق والزيوت، بخاصة في منطقة الـT-Zone.

حماية البشرة من الملوثات والرطوبة الزائدة.

التقليل من اللمعان، ومنح البشرة مظهراً مطفياً أو ندياً حسب التركيبة.

المساعدة على توزيع كريم الأساس بسلاسة ويمنع التكتلات.

منح البشرة لمسة نهائية متجانسة ومظهراً خالياً من العيوب.

كيف تختارين البرايمر المناسب حسب نوع بشرتك؟

السر الحقيقي لمكياج متماسك، وإطلالة متألقة، لا يكمن فقط في استخدام البرايمر، بل في اختيار النوع المناسب حسب نوع بشرتك واحتياجاتها اليومية. سواء كنت تتمتعين ببشرة دهنية، أو جافة، أو حساسة، هناك برايمر مناسب لك؛ فاختاريه بحكمة، وابدئي يومك بإطلالة واثقة وثابتة.

للبشرة الدهنية: برايمر مطفي يقلل اللمعان والمسام

إذا كانت بشرتك تُفرز الزيوت بسرعة، وتشعرين أن مكياجك يذوب مع الوقت؛ فأنت بحاجة إلى برايمر بتركيبة مطفأة "Mattifying Primer" يتحكم باللمعان ويمتص الإفرازات. ابحثي عن تركيبات تحتوي على السليكا أو الكاولين؛ فهي مكونات تمتص الدهون الزائدة وتقلص مظهر المسام. والأفضل أن يحتوي على مكونات مثل النياسيناميد أو حمض الساليسيليك.

نصيحة: استخدمي كميات صغيرة وركزي على منطقة الـT-zone "الجبين، والأنف، والذقن"، حيث تظهر الزيوت أكثر.

للبشرة الجافة: برايمر مرطب يمنح الإشراق

تحتاج البشرة الجافة إلى عناية مضاعفة قبل المكياج، وهنا يأتي دور البرايمر الغني بالمرطبات مثل حمض الهيالورونيك أو الغليسيرين؛ لذلك، اختاري البرايمر المرطب "Hydrating Primer"، حيث ينعم البشرة، ويمنحها قاعدة ناعمة تُسهل توزيع كريم الأساس وتمنعه من الالتصاق بالمناطق الجافة.

نصيحة: احرصي على ترطيب البشرة جيداً قبل تطبيق البرايمر؛ للحصول على نتيجة مثالية.

للبشرة المختلطة: برايمر متوازن يجمع بين التحكم والترطيب

البشرة المختلطة قد تكون مربكة، لأنها تجمع بين المناطق الدهنية الـ"T-zone" والمناطق الجافة "الخدين". يناسب هذا النوع من البشرة، برايمر متوازن "Blurring Primer" متعدد المهام يعمل على امتصاص الدهون في المناطق اللامعة، وفي الوقت نفسه يرطب المناطق الجافة.

نصيحة: يمكنك حتى استخدام نوعين من البرايمر: واحد مطفي على الجبين والأنف، وآخر مرطب على الوجنتين.

للبشرة الحساسة: برايمر لطيف وخالٍ من العطور

إذا كانت بشرتك حساسة، وتتفاعل بسرعة مع المنتجات، تجنبي البرايمر الذي يحتوي على عطور أو كحول طبية أو البارابين. اختاري برايمر لطيف خال من العطور "Soothing Primer" بتركيبة لطيفة تحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو البابونج.

نصيحة: طبقي المنتج على جزء صغير من بشرتك قبل الاستخدام الكامل لتفادي التحسس.

للبشرة العادية: كل الخيارات مفتوحة

أما إذا كانت بشرتك طيعية؛ فأنتِ محظوظة! يمكنك اختيار ما بين البرايمر المطفي أو المرطب، حسب الإطلالة التي ترغبين بها.

نصيحة: اختاري برايمر بتركيبة متوازنة تمنحكِ لمسة طبيعية ومشرقة.

كيف تختارين البرايمر المناسب حسب لون بشرتك؟

لا يكتمل المكياج المثالي من دون قاعدة صحيحة ومتوازنة. وإذا كانت خطوة اختيار كريم الأساس؛ فإن البرايمر هو البطل الخفي الذي يُمهِّد الطريق ويُظهِر سحر الألوان كما يجب، حيث يعمل على تعديل التحركات اللونية في البشرة: مثل الاحمرار، أو البهتان، أو التصبغات أو الظلال الزرقاء تحت العينين. لذلك، اختيار البرايمر حسب لون البشرة يضمن لك قاعدة موحدة ومضيئة من دون أن تبدو ثقيلة أو مصطنعة.

للبشرة الفاتحة : غالباً، ما تعاني البشرة الفاتحة من البهتان أو الاصفرار الطفيف، وهنا يأتي دور البرايمر البنفسجي "Lavender Primer". هذا اللون يعمل على إضاءة البشرة الفاتحة ومنحها نضارة طبيعية. استخدمي كمية خفيفة ووزعيها بالتساوي، لمظهر مضيء من دون لمعان مبالغ فيه.

: غالباً، ما تعاني البشرة الفاتحة من البهتان أو الاصفرار الطفيف، وهنا يأتي دور البرايمر البنفسجي "Lavender Primer". هذا اللون يعمل على إضاءة البشرة الفاتحة ومنحها نضارة طبيعية. استخدمي كمية خفيفة ووزعيها بالتساوي، لمظهر مضيء من دون لمعان مبالغ فيه. للبشرة الحنطية : بخلفيتها الدافئة، قد تعاني أحياناً من تصبغات خفيفة أو دوائر داكنة. البرايمر المشمشي أو الخوخي "Peach or Apricot Primer" يساعد على إضفاء إشراق طبيعي ويعزز دفء البشرة من دون أن يُطفئها. مثالي للبشرة التي تبدو متعبة بعد يوم طويل أو عند السهر.

: بخلفيتها الدافئة، قد تعاني أحياناً من تصبغات خفيفة أو دوائر داكنة. البرايمر المشمشي أو الخوخي "Peach or Apricot Primer" يساعد على إضفاء إشراق طبيعي ويعزز دفء البشرة من دون أن يُطفئها. مثالي للبشرة التي تبدو متعبة بعد يوم طويل أو عند السهر. للبشرة المتوسطة إلى الزيتونية : لإضاءتها ومنحها إشراقة ذهبية دون أي رماد أو رمادية، يُعتبر البرايمر الأصفر "Yellow Primer" هو الأفضل؛ إذ يعمل على توحيد اللون وإبراز اللمعة الصحية التي تحتاجين إليها. جربيه تحت كريم الأساس بتغطية خفيفة؛ لتتألقي ببشرة طبيعية ومضيئة.

: لإضاءتها ومنحها إشراقة ذهبية دون أي رماد أو رمادية، يُعتبر البرايمر الأصفر "Yellow Primer" هو الأفضل؛ إذ يعمل على توحيد اللون وإبراز اللمعة الصحية التي تحتاجين إليها. جربيه تحت كريم الأساس بتغطية خفيفة؛ لتتألقي ببشرة طبيعية ومضيئة. للبشرة السمراء : غالباً ما تترافق البشرة السمراء مع تصبغات داكنة أو بقع غير موحدة، خاصة حول الفم أو تحت العيون. البرايمر البرتقالي "Orange Primer" يعمل على تصحيح هذه التصبغات ويمنحك تغطية دافئة متجانسة. يمكنك دمجه مع كونسيلر بلون مشابه لتغطية مثالية تدوم.

: غالباً ما تترافق البشرة السمراء مع تصبغات داكنة أو بقع غير موحدة، خاصة حول الفم أو تحت العيون. البرايمر البرتقالي "Orange Primer" يعمل على تصحيح هذه التصبغات ويمنحك تغطية دافئة متجانسة. يمكنك دمجه مع كونسيلر بلون مشابه لتغطية مثالية تدوم. للبشرة الداكنة جداً: هذا النوع من البشرة يحتاج إلى برايمر يعزز الدفء الطبيعي ويُخفي التفاوت اللوني حول العينين والفم. البرايمر الأحمر "Red or Brick Primer" يمنح هذه النتيجة من دون أي رمادية قد تُفسِد الإطلالة. اختاري البرايمر بصيغة كريمية لتسهيل الدمج وتثبيت المكياج بأناقة.

أنواع البرايمر حسب القوام والتركيبة

برايمر بتركيبات متنوعة

مع تنوع أنواع البرايمر المتوفرة، من البرايمر الجل بملمسه الخفيف الحريري، إلى البرايمر السائل المرطب، والبرايمر الكريمي المغذي، وصولاً إلى البرايمر البودرة المبتكر، قد يصبح اختيار البرايمر حسب البشرة خطوة محيرة. إليك، الأنواع الأساسية حسب القوام والتركيبة:

البرايمر السائل

البرايمر السائل "Liquid Primer"، هو من أكثر الأنواع شيوعاً. يتميز بتركيبة خفيفة وسهلة الدمج، لا يترك ملمساً دهنياً ويدوم طويلاً. يعمل على تنعيم سطح البشرة وتوحيد لونها. يناسب جميع أنواع البشرة، ويُستخدم قبل كريم الأساس السائل أو الفاونديشن اليومي

البرايمر الكريمي

تركيبة أغنى وأكثر كثافة، غالباً ما يحتوي البرايمر الكريمي "Cream Primer" بتركيبته على مكونات مرطبة مثل زبدة الشيا أو الهيالورونيك. يرطب البشرة، ويملأ الخطوط، ويمنح مظهراً مشرقاً. وهو مثالي للبشرة الجافة أو الناضجة، ويُستخدم تحت المكياج في الطقس البارد أو للبشرة المحتاجة للترطيب.

البرايمر البودرة

البرايمر البودرة "Powder Primer"، يُعتبر من أنواع البرايمر الأقل شيوعاً، ولكنه فعَّال جداً، يُطبق على البشرة كطبقة خفيفة من البودرة قبل كريم الأساس. يمتص الزيوت، ويمنع اللمعان؛ ما يعزز ثبات المكياج. عادةً ما يُستخدم في الأجواء الحارة أو مع مكياج تصويري، وهو مثالي للبشرة الدهنية أو المختلطة.

البرايمر الجل

يتميز البرايمر الجل "Gel Primer" بتركيبة خفيفة غير كوميدوجينيك وخالية من الزيوت، تحتوي غالباً على مكونات مهدئة كالألوفيرا. سريع الامتصاص، ويُستخدم يومياً أو في المكياج الخفيف والطبيعي. وهو مثالي للبشرة الحساسة أو المعرضة للحبوب.

البرايمر السيليكوني

البرايمر السيليكوني "Silicone-Based Primer" غني بجزيئات السيليكون "مثل الدايميثيكون"، يمنح البشرة ملمساً مخملياً ويملأ المسام والخطوط، ويُعطي لمسة ناعمة. وهو مثالي للبشرة الدهنية والمسام الواسعة. لكن، قد لا يناسب بعض أنواع البشرة الحساسة.

نصيحة: لا يعتمد اختيار نوع البرايمر على لون البشرة أو نوعها فقط، بل أيضاً على المناسبة والمظهر المطلوب. على سبيل المثال، للمكياج الطبيعي اختاري برايمر جل أو سائل خفيف، ولإطلالة فخمة وسهرة طويلة، اختاري برايمر كريمي أو سيليكوني لمظهر يدوم طويلاً.

ما رأيك الاطلاع على هل يمكن للواقي الشمسي أن يحل محل البرايمر؟

5 نصائح لتطبيق البرايمر في الصيف

ابدئي ببشرة نظيفة ومُرطبة، وانتظري قليلاً قبل وضع البرايمر. ضعي كمية صغيرة جداً "بحجم حبة البازلاء" ووزعيها بأطراف الأصابع أو إسفنجة مبللة. ركزي على المناطق المعرضة للتعرق مثل، الجبين، والأنف، والذقن. اتركيه ليجف لبضع ثوانٍ قبل وضع كريم الأساس. ثبتي المكياج برذاذ تثبيت مقاوم للحرارة؛ لتحصلي على نتيجة مثالية.

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج تجب استشارة طبيب مختص.