سبب وفاة الفنان سليمان عيد.. تحاليل ضرورية تقي من المرض القاتل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعيش الوسط الفني في صدمة، بعد إعلان وفاة الفنان سليمان عيد؛ ليرحل الفنان الكوميديان وسط نوبة حزن كبيرة بين زملائه في الوسط الفني، خصوصًا أنّه كان بصحة جيدة في ظهوره الأخير، في عزاء المنتج صلاح حسن.

سبب وفاة الفنان سليمان عيد

ورحل الفنان سليمان عيد، بعد تعرضه لأزمة مفاجئة، نُقل إثرها إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، بسبب أزمة قلبية مفاجئة، حسبما أعلن مصدر مقرب منه.

والأزمات القلبية حالة طارئة تحدث عندما يتوقف قلب الشخص عن النبض بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية مثل الدماغ والقلب، وتُعد السكتة القلبية من الحالات المهددة للحياة، وتتطلب تدخلًا سريعًا من أجل إنقاذ حياة المصاب.

هل يمكن إنقاذ المريض من السكتة القلبية؟

وفقًا للدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، لـ«الوطن»، إن التشخيص السريع للسكتة القلبية، والتدخل المبكر مثل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) أو استخدام جهاز إزالة الرجفان (AED) يُمكن أن يساعد في إنقاذ حياة الشخص، ومع ذلك فإنّ فرص النجاة تعتمد بشكل كبير على سرعة التدخل ووجود العلاج المناسب في الوقت المحدد، لذا عليك الانتباة لعلامات الإصابة، والآخذ في الاعتبار بطرق الوقاية والحماية.

علامات تكشف الإصابة بالسكتة القلبية

وذكر الطبيب أعراض تكشف السكتة القلبية، والتي جاءت على النحو التالي:

الدوار.

الانهيار المفاجئ.

توقف التنفس.

سرعة النبض وتوقفه.

الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

الخدر.

الخفقان الشديد بالقلب.

صفير مجهول السبب.

فقدان الوعي أو الاقتراب من فقدان الوعي.

تحاليل ضرورية تقي من المرض القاتل

وشدد الطبيب على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية التي تقي من الإصابة بالمرض القاتل، على النحو التالي:

رسم القلب (ECG) للكشف عن أي مشكلات كهربائية بالقلب.

الموجات الصوتية على القلب (ECHO) لمتابعة كفاءة عضلة القلب.

اختبار المجهود لقياس استجابة القلب أثناء ممارسة النشاط البدني.

نصائح للوقاية من الأزمات القلبية

كانت وزارة الصحة والسكان، قدمت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من قبل عدة نصائح للوقاية من أمراض القلب، التي جاءت على النحو التالي:-

- الحفاظ على الوزن الصحي.

- اتباع نظام صحي وسليم.

- ضرورة الحد من التوتر.

- تخفيف الضغط النفسي.

- ضرورة أخذ قسط كاف من النوم.

- تجنب عن التدخين.

- الانتظام بإجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم.

نام غذائي يقي من الأزمات القلبية

وينصح باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على:

مصادر بروتين صحية مثل الأسماك والدجاج والبقوليات.

الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة.

الأطعمة الغنية بالألياف للحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على سيولة الدم.