الامارات | ماء الزهر …7 فوائد جمالية للبشرة والشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يكاد يخلو بيت في البلاد العربية من وجود ماء الزهر بها، حيث يستخدمه كثيرون كعطر لليدين والوجه، فيما يستخدمه آخرون في المطبخ عبر إضافته خاصة في بعض أنواع الحلويات

ويعرف ماء زهر البرتقال برائحته العطرة المنعشة، حيث تُستخلص هذه المياه العطرية عبر عملية التقطير بالبخار من أزهار البرتقال البيضاء.

ويبرز كمستحضر تجميلي طبيعي غني بالفوائد، بفضل احتوائه على فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة؛ ما يجعله خيارا مثاليا للعناية بالبشرة والشعر.

وبحسب موقع "Complete Wellbeing"، فيما يلي أبرز فوائد ماء زهر البرتقال الجمالية:

ترطيب البشرة

يُساعد ماء زهر البرتقال على ترطيب البشرة بفضل تركيبته الغنية بفيتامين "سي"، التي تعمل على حبس الرطوبة داخل خلايا الجلد؛ ما يمنح البشرة نعومة وانتعاشًا يدومان طوال اليوم.

تنظيف وتقشير البشرة

يُعدّ ماء زهر البرتقال من الخيارات الطبيعية الفعّالة لإزالة المكياج وتنظيف المسام من الشوائب، كما يُسهم في تقليل حجم المسام الواسعة وتوحيد لون البشرة، ليمنحها إشراقة طبيعية وصحة ملحوظة.

تهدئة الاتهابات

يمتلك ماء زهر البرتقال خصائص مهدئة، تساعد على تخفيف احمرار البشرة والتهابها الناتج عن حروق الشمس أو العوامل البيئية القاسية.

مكافحة حب الشباب

يساعد ماء زهر البرتقال على موازنة مستوى الحموضة في البشرة؛ مما يقلل من الالتهابات الناتجة عن حب الشباب، ويُحافظ على ملمس البشرة ناعما ومتوازنا.

تفتيح البشرة

بفضل احتوائه على فيتامينات "بي" ومضادات الأكسدة، يُساعد ماء زهر البرتقال في الحد من ظهور البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن التقدم بالعمر أو التعرض لأشعة الشمس؛ ما يُضفي إشراقة واضحة على البشرة.

شد البشرة

يُحفّز ماء زهر البرتقال إنتاج الكولاجين بفضل غناه بفيتامين "سي"؛ ما يُساعد في الحفاظ على شباب البشرة ومظهرها المشدود.

تغذية وترطيب الشعر

إلى جانب فوائده للبشرة، يُعد ماء زهر البرتقال علاجا مرطبا للشعر؛ إذ يُعزز نعومته ولمعانه بفضل احتوائه على مغذيات طبيعية تقوي الشعيرات وتحميها من الجفاف.