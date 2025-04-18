«قدم أوزمبيك».. «تحول صادم» في تأثيرات ومخاطر حقن التخسيس

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخرًا عن تطورات خطيرة مرتبطة بحقن أوزمبيك المستخدمة في إنقاص الوزن، ونقلت الصحيفة عن أطباء في الولايات المتحدة تسجيل حالات نادرة لتلف الجلد في منطقة القدم، نتيجة فقدان الدهون بسرعة شديدة، الأمر الذي دفع بعض المستخدمين إلى وصف الأمر بالتحول الصادم، مع الانتشار المتزايد للحقن بين الشباب والنساء.

وأوضح الدكتور باري وينتراوب، جراح التجميل في نيويورك، أن فقدان الوسائد الدهنية في القدمين يخلّ بتوازن السوائل ويجعل الجلد الرقيق في هذه المنطقة أكثر عرضة للترهل وظهور العروق، وهذا العرض انضم إلى ما يعرف بـ«وجه أوزمبيك»، وهي تغيّرات جسدية تشمل ترهلات في الوجه والأرداف نتيجة فقدان الدهون بشكل حاد، وقد لاحظ المتابعون علامات «قدم أوزمبيك» على عدد من المشاهير، من بينهم شارون أوزبورن وأوبرا وينفري، ما زاد من الجدل حول سلامة هذه الأدوية.

حقن التخسيس الشهيرة.. لا تلجأ لها دون إشراف طبي

ومع تزايد المخاطر، شددت وزارة الصحة والسكان المصرية على ضرورة الامتناع عن استخدام أدوية التخسيس دون إشراف طبي مباشر، وأوضحت الوزارة أن هذه الأدوية تؤثر بشكل مباشر على الهرمونات ومستويات السكر في الدم، وقد تسبب مضاعفات صحية شديدة، خاصة مع الاستخدام غير المنتظم أو العشوائي.

وأكدت الوزارة أن هناك توجهًا لمراجعة آليات صرف هذه الأدوية وتطبيق قيود أكثر صرامة على صرفها من الصيدليات، بالإضافة إلى متابعة حالات المرضى الذين أبلغوا عن مضاعفات.البدائل أكثر أمانًا

وفي المقابل، شدد خبراء الصحة والتغذية على أهمية اتباع نمط حياة صحي كحل آمن ومستدام لإنقاص الوزن، وتشمل البدائل الأكثر أمانًا:

اتباع نظام غذائي متوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الاستعانة بالعلاج السلوكي والتغذية العلاجية.

كما أكد الأطباء أن الحقن قد تساعد بعض المرضى في بدايات العلاج، لكنها لا يجب أن تكون حلاً سحريًا دائمًا، وأن الإفراط في استخدامها قد يُكلف المستخدمين صحتهم على المدى الطويل.