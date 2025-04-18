الامارات | «مواطن VIP» عرض إيمائي في القرية التراثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلت فرقة «مالتوس المسرحية» من العراق بعرض مونودرامي إيمائي حمل عنوان «مواطن VIP»، تصدى له حسين مالتوس، تأليفاً وتمثيلاً وإخراجاً، في القرية التراثية.

وتدور المسرحية حول شاب تخرج في الجامعة، ولم يجد له مكاناً في سوق العمل، رغم كفاءته، حيث يضطر البطل إلى العمل عامل بناء، قبل أن يركب البحر مهاجراً بطريقة غير شرعية، مدفوعاً بيأسٍ لا يُحتمل، ليجد نفسه في رحلة محفوفة بالمخاطر، لم يبلغ فيها شاطئ الأمان.

العرض لا يحكي عن فرد فقط، بل عن جيل عربي كامل، وجد نفسه بين خيارين، الهجرة أو الانطفاء.

تنعكس رسالة العمل على الواقع العربي، حيث تُهمل الكفاءات والمواهب، ما يدفعها إلى الهجرة والنجاح في أماكن أخرى بعيداً عن أوطانها.