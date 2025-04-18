الامارات | «المسرح المدرسي».. حضور لافت في المهرجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت عروض المسرح المدرسي، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، حضوراً لافتاً لأربعة عروض مسرحية مميزة، هي: «أبواب الزمن»، و«الحياة»، و«أوتار الزمن»، و«بين ألسنة النار»، ونجح الطلاب في جذب الجمهور بفضل أدائهم العالي، وإحساسهم العميق على خشبة المسرح، ما يعكس تطور المسرح المدرسي وازدهاره المستمر.

وأكد مدير مهرجان الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي، خليفة التخلوفي، أن تفاعل الطلاب وثقتهم على المسرح كانت واضحة للجميع، وأضاف: «سعادة الطلاب كانت بادية في أعينهم، وهذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم الجمهور وأولياء الأمور والمسؤولين».