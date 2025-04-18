الامارات | «غوغل» تعطّل تقييمات المدارس عبر تطبيقها للخرائط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم «غوغل» تعطيل التقييمات والمراجعات التي يضعها مستخدمو تطبيق الخرائط Google Maps للمدارس حول العالم، في نهاية أبريل، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من عملاق التكنولوجيا الأميركي، أمس.

وقال ناطق باسم الشركة الأميركية إن «هذا القرار يأتي بسبب الوجود المتكرر لمساهمات خارج الموضوع، وضارة، وتنتهك سياساتنا».

ورصد صحافي من وكالة «فرانس برس»، أمس، جملة تعليقات سلبية على صفحات مدارس في العاصمة الفرنسية باريس، بينها مثلاً «مدرسة بائسة» و«فاسدة» و«معلمون فظيعون».

وأوضحت المجموعة أن هذا الإجراء سيطبق على «مؤسسات التعليم العام» في مختلف أنحاء العالم، وسيُنفذ بدءاً من نهاية الشهر الجاري، على أن يستغرق نشره بالكامل أسابيع عدة، مع حذف كل المراجعات والتقييمات الموجودة حالياً.