الامارات | «العلاج بالفن المسرحي» ضمن فعاليات المهرجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، ورشة متخصصة بعنوان «العلاج بالفن المسرحي»، قدمتها الفنانة والمخرجة اللبنانية مروة قرعوني.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم العلاج بالفن المسرحي، واستكشاف كيفية توظيف أدوات التمثيل، وتقنيات الأداء، والتمارين الجسدية والصوتية، ضمن سياق علاجي يراعي الحالة النفسية للفرد، ويسهم في تحسين تواصله مع ذاته والآخرين.

اعتمدت الورشة على منهج عملي وتفاعلي، يمزج بين التجربة الفنية الذاتية والمقاربة النفسية، من خلال مجموعة من التمارين التي تستند إلى أدوات المسرح والعلاج بالفن.