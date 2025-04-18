مكياج وشعر النجمات في مهرجان أفلام السعودية 2025.. المكياج السموكي وتسريحة الكعكة يسيطران

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 01:21 صباحاً - انطلق مهرجان الأفلام السعودية 2025 بدورته الـ11 تحت شعار "قصص ترى وتروى"، والذي تمتد فعالياته من 17 وحتى 23 أبريل 2025 بالشراكة بين جمعية السينما ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام السعودية. وقد شهد حفل الافتتاح توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحضور المسابقة الرسمية للمهرجان لفيلم "هوبال" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي.

وقد حضرت نخبة من نجمات الخليج العربي، اللواتي تألقن بأجمل الإطلالات الجمالية، فجاءت أساليب المكياج متنوعة وغلب على تسريحات الشعر الطابع الناعم والراقي، حيث سيطر المكياج السموكي الناعم بشكل كبير على غالبية إطلالات النجمات مع تسريحة الرفعة أو الكعكة العالية التي كانت لها الحصة الأكبر.

من "الخليج 365" نرصد لك مكياج وتسريحات شعر النجمات في افتتاح مهرجان الأفلام السعودية 2025 بدورته الـ11.

سمية رضا بمكياج وردي خافت مع تسريحة الشعر المبلل المنسدل



سمية رضا في افتتاح مهرجان الأفلام السعودية 2025- تصوير عيسى الدبيسي خاص لسيدتي

النجمة سمية رضا تألقت بإطلالة أنثوية لافتة، حيث اعتمدت مكياجاً زهرياً خافتاً لكل من العيون والشفاه، مع لمسة لامعة عند زاوية العين الداخلية والرموش المستعارة والكحل الأسود المقوس عند الطرف الخارجي للعين، الى جانب البلاش الزهري البارز على الخدود. ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر المبلل المنسدل بالفرق الجانبي.

نيرمين محسن بمكياج سموكي ناعم مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

نيرمين محسن في افتتاح مهرجان الأفلام السعودية 2025- تصوير عيسى الدبيسي خاص لسيدتي

النجمة نيرمين محسن حضرت انطلاق مهرجان الأفلام السعودية 2025، حيث تألقت بإطلالة بيضاء نسقت معها مكياج سموكي ناعماً ارتكز على ظلال العيون السموكي المسحوبة إلى خارج جفن العين العلوي مع تحديد رسمة العين بالأيلاينر والكحل الأسود وطبقات الرموش الكثيفة على الرموش وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع الفرق الجانبي للغرة المسحوبة إلى خلف الأذن مع الشعر.

ميلا الزهراني بصيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر مع تسريحة الكعكة

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النجمة ميلا الزهراني كانت أولى النجمات اللاتي حضرن افتتاح مهرجان الأفلام السعودية بدورته الـ11، حيث أطلت بفستان أسود على سجادة المهرجان مع مكياج كلاسيكي ناعم طبقت فيه الظلال السموكي الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش وتألقت بصيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، كما نسقت مع مكياجها تسريحة الكعكة مع الفرق الجانبي للغرة المصقولة وخصل الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

عائشة كاي بمكياج زهري ناعم مع تسريحة ذيل الحصان

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الممثلة السعودية عائشة كاي تألقت في افتتاح مهرجان الأفلام السعودية، حيث اعتمدت إطلالة زهرية فضفاضة مطرزة باللون الذهبي ونسقت معها مكياجاً زهرياً ارتكز على القليل من ظلال العيون الزهرية فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش واعتمدت مكياج البشرة المخملي الناعم جنباً إلى جنب مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بالغلوس الترابي، كما اختارت تسريحة ذيل الحصان بشعرها الويفي مع الفرق الوسطي للغرة.

تابعي أيضاً أبرز إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية

ريم صفية بمكياج بنفسجي مع تسريحة الكعكة العالية

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النجمة ريم صفية لفتت الأنظار بحضورها الناعم على سجادة مهرجان الأفلام السعودية 2025، حيث تألقت بفستان بنفسجي ضيق وطويل التصميم، نسقت معه مكياجاً بنفسجياً ارتكز على ظلال العيون البنفسجية المسحوبة إلى خارج جفن العين مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وجاء مكياج البشرة مناسباً للون بشرتها السمراء وأحمر الشفاه البنفسجي المات، كما اختارت تسريحة الكعكة العالية المصقولة بالفرق الوسطي للغرة.

آيدا القصي بصيحة الأيلاينر المسحوب مع تسريحة الرفعة

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النجمة آيدا القصي اختارت إطلالة باللونين الأبيض والأسود في افتتاح مهرجان الأفلام السعودية بدورته الـ11، ونسقت معها مكياج سموكي مع صيحة الأيلاينر المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كما اختارت تسريحة الرفعة العشوائية مع خصل من الشعر منسدلة على جانبي الوجه.

نور الخضراء بمكياج زيتي خفيف مع تسريحة الرفعة العشوائية

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النجمة نور الخضراء أطلت بفستان أصفر اللون في افتتاح مهرجان الأفلام السعودية، واختارت معه مكياجاُ زيتياً ناعماً ارتكز على القليل من ظلال العيون الزيتية الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه الترابي الناعم، كما اختارت تسريحة الرفعة العشوائية الويفي مع خصل الشعر المنسدلة من الشعر والغرة.

زارا البلوشي بمكياج نيلي خفيف مع تسريحة الويفي

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النجمة زارا البلوشي تألقت على سجادة مهرجان الأفلام السعودية في حفل الافتتاح، حيث اختارت إطلالة باللون الكحلي ونسقت معها مكياجاً نيلياً داكناً بلمسات خفيفة طبقت من خلاله ظلال العيون النيلية فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا على الرموش وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كما نسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة.

ريم ارحمة بمكياج سموكي مع تسريحة الشعر المالس

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النجمة ريم ارحمة تألقت في افتتاح مهرجان الأفلام السعودية 2025، حيث اختارت إطلالة باللون البيج مع الكاب الطويل ونسقت معها مكياج سموكي ناعماً ارتكز على الظلال الترابية الخفيفة فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش والأيلاينر المحدد لرسمة العين، كما اختارت أحمر الشفاه النيود الغلوس والمحدد بالكونتور الكراميل، وجاءت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف لتكمل جمال إطلالتها الجمالية.

نور الخضراء تشيد بفاعليات الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية

فاطمة الشريف بمكياج ترابي ناعم مع تسريحة الريترو

فاطمة الشريف في افتتاح مهرجان الأفلام السعودية 2025- تصوير عيسى الدبيسي خاص لسيدتي

النجمة فاطمة الشريف أطلت على سجادة مهرجان الأفلام السعودية بيومه الأول بإطلالة بيضاء اللون نسقت معها مكياج ترابي ناعماً اعتمدت فيه القليل من ظلال العيون البني فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش ومكياج البشرة الموحد وأحمر الشفاه الترابي المات، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الريترو المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.

جود السفياني بمكياج زهري بارز مع تسريحة الكعكة العالية الضخمة

جود السفياني في افتتاح مهرجان الأفلام السعودية 2025- تصوير عيسى الدبيسي خاص لسيدتي

بدورها، تألقت الفنانة جود السفياني بإطلالة مميزة نابضة بالحياة، حيث اختارت مكياجاً بارزاً باللون الزهري، تم فيه تظليل العين بظلال العيون الزهرية الناعمة مع الرموش المستعارة الجريئة التي أبرزت جمال العينين، أما أحمر الشفاه فجاء لامعاً جداً باللون الزهري البارز، جنباً الى جنب مع البلاش الزهري القوي على الخدود. في المقابل، اختارت تسريحة الكعكة العالية الضخمة مع الغرة الجانبية المسحوبة الى الخلف.