هذا الشهر تعزز النجوم ارادتك وتحفّزك على التحرّك الواسع بأمان وسلام

القاهرة - الخليج 365
مهنياً : يكون شهرًا جميلاً يلمع فيه نجمك وتنمو شعبيتك. تعزز النجوم ارادتك وتحفّزك على التحرّك الواسع بأمان وسلام. كذلك تحمل إليك ازدهارًا للمشاريع ومكافآت وتطورات جميلة وربما ارباحًا وانفراجات عاطفية. لا اجد عائقًا مهمًّا في طريقك، ولهذا السبب تقع الملامة في حال الفشل او الاخفاق عليك مباشرة وليس على الحظ.
عاطفياً : قد تضطر للوقوف الى جانب الحبيب وقفة حاسمة ولا يجوز اظهار أي تتردّد. يتحدث الفلك هذا الشهر عن تبادل معطيات وادوار.
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