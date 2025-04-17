هذا الشهر قد تساهم الظروف في تعزيز وضعك بين الزملاء والمسؤولين

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: قد يكون لك اطلالة مميزة اعلامية او مشاركة في مؤتمر او ورشة عمل. تنشط الزيارات وحركة التواصل مع الآخرين، وتعيش مرحلة نضج وانفتاح. تساهم الظروف في تعزيز وضعك بين الزملاء والمسؤولين، وتساعدك سرعة التصرّف والبديهة على تخطي الكثير من العراقيل الادارية وغيرها.
عاطفياً: تناسبك الاسابيع الثلاثة الاولى لبحث اي موضوع يهمّ الطرفين او العائلة. قد تخطّط امت والشريك على الارجح لاستثمار بعض الاموال او لتوظيفها، وقد تبحثان موضوع قرض مثلاً.من المستحسن ان تكون الافكار واضحة تجنّبًا لأي سوء تفاهم.
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