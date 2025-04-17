هذا الشهر قد تواجه سيلاً من التحديات لن يحول دون تحقيقك إنجازاً وتقدّماً

مهنياً : تواجه سيلاً من التحديات هذا الشهر، لكن هذا الأمر لن يحول دون تحقيقك إنجازاً وتقدّماً، بل بالعكس تماماً فقد تتخطى العراقيل بسهولة نظراً إلى الكمّ الهائل من الطاقة التي تغمرك. قد تشعر بالانزعاج وتستاء من تصرّف بعضهم وسوء إدارتهم الأمور التي تتعلّق بك، وقد تسبّب لنفسك المتاعب.

عاطفيا: قد يشغلك الحبيب بموضوع صحيّ او قد يحتاج الى حضورك او مساعدتك لإنهاء ملفٍ. يصعب التعامل معك في الاسبوع الاخير، وقد تتّهم الحبيب جزافًا وتجرح مشاعره، فاحذر التّسرع. تمالك اعصابك ولا تتّخذ خطوات قد تندم عليها لاحقًاً.