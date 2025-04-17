هذا الشهر قد تنشغل بأمور حياتية روتينية او مهنية تبعدك بعض الشيء عن الحبيب

مهنياً: انه شهر ايجابي وكل المطلوب منك ترتيب الاولويات المهنية وتحديدها، وعدم اضاعة الوقت لأنه ثمين جدًا والفرصة التي تحصل عليها الآن قد لا تتكرّر في المستقبل القريب.

عاطفياً: ضع حدًّا لمشاعرك الجارفة واصغ لصوت العقل. تنشغل بأمور حياتية روتينية او مهنية تبعدك بعض الشيء عن الحبيب. لكنّ كوكب الزُهرة قد يجلب الحب الى مكتبك، فربما تلتقي زميلاً او غريبًا يلفت نظرك.