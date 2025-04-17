هذا الشهر لا تقصّر في واجبك ولا تستخف بقيمة الوقت ولا بالمسؤوليات

مهنياً : قد تجبر على الاستعانة بمساعد او بزميل، وربما تجد نفسك مطمورًا بالملفّات، الامر الذي قد يُربك موقفك غير مرة. تكون الانشغالات كثيرة وضاغطة هذا الشهر، ويستحسن عدم اضاعة الوقت مهما تكن الظروف ملحة. لا تقصّر في واجبك ولا تستخف بقيمة الوقت ولا بالمسؤوليات.

عاطفياً : تقوى الروابط وتهدأ الخواطر وتستعيد أيها العقرب بهجتك وتفاؤلك بعلاقة أقوى تحت تاثيرات الزهرة من برج الحوت المائي الصديق . إنه شهر مناسب للارتباط وللمصالحة والمبادرة. لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الحبيب. شهر مناسب لتتصالح أيضاً مع ذاتك ولتقدّر قيمة الروابط والصداقات أكثر من السابق.