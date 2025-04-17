هذا الشهر لا تتخذ قراراً حاسماً تحت وطأة الضغط وكن طويل البال وهادىء

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تدخل شهرا متقلبا مع تواجد الكواكب في مواجهة مع برجك من الحمل الشمس ونبتون ما يعني انك تحتاج الى الكثير من الرعاية والاهتمام، وأيضاً الى ساعات طويلة من السكينة والتأمل لذلك لا تتخذ قراراً حاسماً تحت وطأة الضغط. لا تتسرع. كن طويل البال وهادىء الأعصاب.
عاطفياً: عاطفيا وضعك العائلي افضل مع وجود كوكب الزهرة في برج الحوت في موقع مناسب فتتحرّر من الافكار السلبية لتجد في الحبيب الصديق وكاتم الاسرار. تعيد قراءة الامور وتحلّلها بموضوعية لإرضائه ولتلطيف الاجواء.
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