هذا الشهر تظهر مسؤوليات مهمّة قد تتعلّق بمعاملات ادارية او مصرفية

مهنياً : تظهر هذا الشهر مسؤوليات مهمّة قد تتعلّق بمعاملات ادارية او مصرفية. دقّق في التفاصيل واستشر مؤسسة مختصة بالموضوع. ترتفع المعنويات مجدداً وتعود الى روتينك وحماستك المعهودة. ترغب في تصحيح بعض الاخطاء التي اربكتك في الشهر الماضي، يكافئك القدر بمفاجآت وتطورات، وما عليك سوى العمل والسعي من اجل تحقيق الاهداف والطموحات.

عاطفياً :حذار القطيعة والجفاء، ولا تزد الامور تعقيدًا. تحت تاثيرات كوكب الزهرة من برج الحوت المعاكس لبرجك من المستحسن عدم الانجراف وراء افكارك السود، ومن الحكمة غض النظر عن كل ما لا يعجبك من تصرّفات الحبيب.