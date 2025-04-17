هذا الشهر قد تتحسّن الاوضاع وتستعيد انفاسك لتسيطر مجدداً على مجرى الامور

مهنياً: يتحدّث الفلك عن سفر او لقاء خارج البلاد، وربّما تنكبّ على دراسة مهمّة، ولن تتردّد في إدخال تغيير على اسلوب لديك، فأنت متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات. تتحسّن الاوضاع بشكل لافت، وتستعيد انفاسك لتسيطر مجدداً على مجرى الامور.

عاطفياً: أنت تسير في درب جيّد، فلا تقلق من الفراغ في حياتك. إنّه شهر رومانسيّ بامتياز، فوجود الشمس ونبتون في برج الحمل امر استثنائي يعزّز الروابط على أنواعها.