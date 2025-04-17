هذا الشهر كن حريصًا على التكيّف مع الظروف والانفتاح على تساؤلات وهواجس الآخرين

مهنياً: كن حريصًا على التكيّف مع الظروف والانفتاح على تساؤلات وهواجس الآخرين، فلا تعاند إطلاقًا. حاذر الاستخفاف بمواعيد العمل ومُهل الواجبات والاستحقاقات. تصرّف بكلّ مسؤولية واحتراف. تصطدم بشريك او بمسؤول يحاول الضغط عليك او اسوأ، تستمر زيارة الشمس لبرج الحمل حتى تاريخ 20، الامر الذي يجعل الاسابيع الثلاثة الاولى حافلة بالمسؤوليات المهمّة والضغوط اليومية الضاغطة. لا يجوز الاستخفاف بما قد تجلب لك من ورطات.

عاطفيًا: يبشر هذا الشهر بحلول ومصالحات. تتحسن الاحوال العاطفية مع وجود كوكب الزهرة في الحوت الصديق فهو يعيد الامور الى مجاريها. يجلب هذا الكوكب التسلية والطمأنينة، فتحلو لك المشاركة في بعض النشاطات الاجتماعية الى جانب الحبيب اذا كنت مرتبطًا.