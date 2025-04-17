هذا الشهر قد تترشح لمنصب ما وعليك أن تعمل لتعزيز شعبيتك

مهنيًا: تتحدث الشمس في برج الحمل حتى تاريخ 19 عن تجارب وتعاطف مع قضيتك. يؤدي الاصدقاء دورًا في احداث هذا الشهر، وتتغير الظروف الفلكية لتصبح في الفترة الاولى والممتدة حتى تاريخ 19 ايجابية وخفيفة الظل. كذلك تساندك الجماعات التي تنتمي اليها، فقد تترشح لمنصب ما، وعليك ان تعمل لتعزيز شعبيتك.

عاطفيا: وجود كوكب الزهرة في مواجهة مع برجك من الحوت في موقع معرقل ما يعني ان كل شيء يدعو الى الهدوء حتى تاريخ 19. تكثر الضغوط المهنيّة والاجتماعية، وقد تراودك افكار سود في احد الايام السلبية، لذلك هدّئ من روعك ،وتريّث قبل اتخاذ اي خطوة او قرار حاسم.