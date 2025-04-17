هذا الشهر احذر تراجعًا في الارباح والتباساً قد يضر بسمعتك

القاهرة - الخليج 365
مهنيًا :تتبدل بعض الخطط والمشروعات وقد تصاب بالاحباط نتيجة التأخير والبلبلة. يتحدث الفلك عن مراوحة مكانك حتى تاريخ 19، وتتراجع الارباح وتعم الفوضى. لا تتسرع في اتخاذ قرار حاسم ولا تقدم على خطوة جريئة لئلا تُمنى بالخيبة. احذر تراجعًا في الارباح والتباساً قد يضر بسمعتك. تكون تأثيرات الكواكب هذا الشهر بلا أي فائدة، فالسكون والترقب سيدا الموقف.
عاطفيا: شهر رائع وحساس تحصد خلاله تعاطف الكثيرين معك ولا سيما الحبيب او الشريك. تملك القدرة على التحرك كما تريد، ولن تسمح لأحد بأن يستغلك. تكتشف حقائق وتتوضح لك امور كانت نصب عينيك، لكنك لا تملك القدرة على رؤيتها.
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