هذا الشهر يتحدث الفلك عن انفراجات ملموسة وعن تغاضٍ واضح لاخطائك

مهنياً: تتغلب على كل العراقيل وتسير باتجاه واضح لانك تعلم تماما ماذا تريد.بحيث يتحدث الفلك عن انفراجات ملموسة وعن تغاضٍ واضح لاخطائك.يشكّل هذا الشهر تحولاًّ في حياتك، فأنت تطوي سنة من حياتك لتبدأ اخرى اكثر نشاطًا وحيويّة، تناسبك مواقع الكواكب ولا سيّما موقع الشمس واورانوس في برجك، فالاوّل (الشمس) يتحدث عن اكتمال دورة سنويّة والانطلاق في اخرى.

عاطفيًا :تخف حدة التشنج نسبيًا وتبتعد مرغماً عن الاضواء والاجواء الصاخبة. يتحدث الفلك عن بعض الأفكار السوداء ولا سيما في الايام الاقل حظًا، فاحذر اتخاذ قرارات حاسمة خلالها ولا تسمح لنفسك بالانجرار وراءها.