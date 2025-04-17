صيحات مكياج ناعم للمحجبات من أسبوع الموضة المحتشمة.. أنوثة راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 10:23 صباحاً - في زمن يتلاقى فيه الجمال مع القيم، يبرز المكياج الناعم للمحجبات بوصفه خياراً مثالياً يجمع بين الأناقة والاحتشام. ومن قلب عروض الأزياء في أسبوع الموضة المحتشمة، حيث تُرسم ملامح الأنوثة الراقية بخطوط بسيطة وألوان هادئة، تبرز أجمل صيحات المكياج التي تُترجم النعومة بأسلوب عصري يلائم المرأة المحجبة التي تبحث عن التألق من دون مبالغة.

إذا كنت محجبة، وترغبين في التألق بصيحات جمالية عصرية، تناسب إطلالتك المحتمشة؛ فـ"الخليج 365" تستعرض لك أبرز صيحات مكياج للمححبات من أسبوع الموضة المحتمشة؛ لتستوحي منها المكياج الذي يعبِّر عن شخصيتك ويرضي ذوقك.

مكياج مشرق بلمسات مخملية لا تُقاوَم

من عرض دار 'أمينا ذا براند' Amina the brand في أسبوع الموضة المحتشمة- تصوير غيث طنجور خاص لسيدتي

في عرض دار "أمينا ذا براند" Amina the brand في أسبوع الموضة المحتشمة، لفتت العارضات الأنظار بإطلالة مكياج ناعمة ومتناغمة مع الحجاب، عكست جوهر الجمال المحتشم في أبهى صوره. بدأ المكياج من قاعدة نقية، حيث البشرة بدت كأنها تتنفس النقاء. كريم الأساس جاء بتركيبة خفيفة تمنح تغطية شفافة بلون طبيعي، فيما توزَّع الهايلايتر السائل بخفة على أعلى الوجنتين وجسر الأنف؛ ليمنح العارضة توهجاً هادئاً. إنه المكياج الذي يُشبه البشرة، لا يخفيها.

أما العيون؛ فتم تظليلها بتدرجات الظلال المشمشي الدافئ على الجفن المتحرك بانسيابية، مع لمسة خفيفة من الظل البني الفاتح في الثنية لإضافة عمق ناعم. وأما الكحل؛ فاختِير بلون بني داكن، رسم بخط رفيع عند خط الرموش العلوية، بلا مبالغة. والرموش بدت مفرودة وممشطة بدقة، بطبقة واحدة من الماسكرا. إلى جانب تطبيق أحمر الخدود بلون وردي محايد بدا متناغماً مع نغمة البشرة، والشفاه أتت بتدرج نيود وردي مطفأ، أشبه باللون الطبيعي.

الحجاب الأسود، الملتف بأسلوب عمامة عصري؛ شكَّل إطاراً مثالياً لهذا المكياج الناعم، مانحاً الوجه بروزاً أنيقاً يليق بعروض أسبوع الموضة المحتشمة.

مكياج قوي يلتقي الاحتشام

من عرض دار أرلينا أيو Arlina Ayou في أسبوع الموضة المحتشمة- تصوير غيث طنجور خاص لسيدتي

في عرض أسبوع الموضة المحتمشة، قدَّمت علامة "أرلينا أيو" Arlina Ayou ، صيحة جمالية آسرة جمعت بين الحجاب المطبَّع بخطوط فنية والمكياج القوي الذي يعكس الثقة والقوة. هذه الإطلالة شكَّلت انعكاساً واضحاً لصيحة مكياج المحجبات الجريء المحتشم، حيث اجتمعت الألوان الداكنة مع الخطوط المحددة، لتجسيد مفهوم جمال متكامل لا يتعارض مع الحشمة، بل يكملها. في هذه الإطلالة، كانت العيون هي البطل الحقيقي. استخدمت تدرجات البرغندي الدافئ مع لمسة من البني الداكن لتحديد كسرة الجفن، ما أضفى عمقاً واضحاً للنظرة. وتمَّ التركيز على تكثيف الرموش بطبقات خفيفة من الماسكرا. وأُضيفت لمسة هايلايتر لؤلؤية خفيفة على عظمتي الوجنتين، والشفاه تمَّ تزيينها بلون عنابي غني ومطفأ، بتركيبة غير لامعة؛ ما منحها لمسة فخامة كلاسيكية.

الحجاب الملوَّن بطبعات فنية لم يكن مجرد قطعة مرافقة، بل عنصر أساسي في صياغة هذا اللوك. لونه الأزرق البنفسجي وتفاصيله التجريدية أكمل جمال المكياج ووجَّه الأنظار نحو الوجه.

مكياج أيلاينر مجنح يجمع بين البساطة والرقي

من عرض دار 'كابوشون' Cabochon في أسبوع الموضة المحتشمة- تصوير غيث طنجور خاص لسيدتي

في عرض حمل عنوان الأناقة الهادئة، قدَّمت علامة "كابوشون" Cabochon ، واحدة من أكثر إطلالات المكياج نعومة ضمن أسبوع الموضة المحتشمة. هذا اللوك الجمالي الذي يُجسِّد الرقي الخالي من التكلُّف، شكَّل مصدر إلهام للمحجبات اللواتي يبحثن عن توازن مثالي بين البساطة والجاذبية، سواء للإطلالات النهارية أو للمناسبات الراقية.

في هذه الإطلالة، برزت العيون بوصفها علامة فارقة من خلال خط الأيلاينر المجنح الناعم، الذي رسم العين بدقة ورفعها برقي. من دون اللجوء إلى الألوان الصاخبة، اعتمد المكياج على ظلال ترابية خفيفة عزَّزت عمق العين، فيما تم التركيز على الرموش الطبيعية الممشطة بعناية؛ ما منح العارضة مظهراً أنثوياً وعصرياً في آنٍ واحد. البشرة بدت موحدة، بفضل كريم الأساس الخفيف الذي منح تغطية موحَّدة بلمسة مخملية. ما يميز هذا اللوك هو استخدام الكونتور الخفيف جداً لنحت الوجنتين، مع لمسة برونزية خفيفة على أطراف الوجه منحت الملامح دفئاً طبيعياً يعكس النقاء والهدوء. أما لون أحمر الشفاه؛ فتمَّ اعتماده بلون نيود وردي كريمي، ما منح الشفاه انتعاشاً هادئاً من دون أن يطغى على مكياج العيون.

مكياج ناعم بلمسات أنثوية راقية تنسجم مع الحجاب

من عرض دار 'غادة شوب' Ghada Shop في أسبوع الموضة المحتشمة- تصوير غيث طنجور خاص لسيدتي

في عرض أنيق ضمن أسبوع الموضة المحتشمة، خطفت الأنظار إطلالات العارضات المحجبات لدار "غادة شوب"Ghada Shop، ليس فقط بتصاميم الأزياء المحتشمة والعصرية، بل أيضاً بجمال مكياج ناعم ومشرق يعكس روح الأنوثة الهادئة والهوية الشرقية المعاصرة. مستوحاة من أسلوب المرأة المحجبة التي تعشق التفاصيل الهادئة من دون أن تتنازل عن لمسة من الفخامة، برزت صيحة مكياج محجبات ناعمة ومشرقة بتوقيع أنامل محترفة.

ارتكز هذا المكياج على بشرة مضيئة وطبيعية. طبقات خفيفة من كريم الأساس بتغطية متوسطة، مع لمسات هايلايتر ناعمة على عظام الخد وجسر الأنف، أعطت إشراقة صحية تنبض بالحيوية. هذه الإطلالة تعكس مفهوم "الجمال المحتشم" الذي لا يعتمد على المبالغة، بل على إبراز الملامح بأسلوب أنثوي راقٍ. أما مكياج العيون؛ فجاء مستوحى من لوحة الألوان الترابية التي تنسجم بسلاسة مع لفات الحجاب الهادئة. ظلال بتركيبة مطفية بدرجات البيج والبرونز، مع تحديد بسيط بالكحل البني المجنح عند خط الرموش؛ منح العيون نظرة عميقة دون أن تخرج عن إطار المكياج المحتشم. تم تعزيز الرموش بلمسة ماسكرا خفيفة لإضافة بعض الحيوية من دون ابتذال. والشفاه جاءت بتدرجات وردية ناعمة تميل إلى النيود، لتعكس روح المكياج الذي يوازن بين الاحتشام والأناقة؛ ما يجعله مثالياً للمحجبات في إطلالاتهن اليومية أو المناسبات الخاصة.

ما ميَّز هذا المكياج هو الانسجام التام بين الحجاب والمكياج، حيث تم اختيار لفات بسيطة وألوان محايدة للحجاب؛ ما سمح للمكياج بأن يبرز جمال الملامح من دون تناقض.

مكياج مضيء بلون الرمال والورد الجاف للمحجبات

من عرض دار 'إيمان نور' Iman Nour في أسبوع الموضة المحتشمة- تصوير غيث طنجور خاص لسيدتي

في عرض دار "إيمان نور" Iman Nour، لأسبوع الموضة المحتمشة، برزت صيحة المكياج الزهري المضيء؛ لتعكس توجهات عام 2025 للمحجبات، حيث يسود الجمال الطبيعي والتفاصيل المدروسة التي تراعي أسلوب الحياة المتوازن بين العصرية والاحتشام. جاءت البشرة في هذا العرض بوصفها لوحة ناعمة، مخملية. تم اعتماد كريم أساس بتركيبة خفيفة مع لمسات هايلايتر بلون البيج على مناطق الإضاءة؛ ما منح الوجه بُعداً مشرقاً وحيوياً. هذا الأسلوب يعتمد على إبراز الجمال الطبيعي لملامح الوجه من دون مبالغة.

العينان كانتا نجمتَي الإطلالة. تم تطبيق الظلال بألوان دافئة حيادية، مثل الرملي والوردي المائل للبني، اندمجت بتناغم فوق الجفن بأسلوب سموكي ناعم يناسب الحجاب. وتحديد خط الجفون بالكحل الأسود الخفيف، ممتداً برشاقة نحو الزاوية الخارجية للعين، في حين عزَّزت الرموش بقليل من الماسكرا لإطلالة ساحرة دون تكلف. إلى جانب إضاءة عظمتي الوجنتين ببلاشر وردي مشرق. أما الشفاه؛ فجاءت بألوان النيود الوردية التي تعزز مظهر الشفاه الطبيعي وتضفي لمسة دافئة إلى الإطلالة العامة. لمسة من الغلوس أو أحمر شفاه بتركيبة ساتانية كانت كافية لإبراز جمال الفم من دون المساس بسحر المكياج المحتشم.

اللافت في هذا العرض هو الانسجام المدروس بين لفات الحجاب والمكياج، حيث اختِيرت الأقمشة بألوان هادئة وانسيابية؛ ما سمح للمكياج أن يبرز ويكمل الإطلالة من دون أن يتنافس معها.

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مكياج مشرق بلمسات غليتر يتناغم مع الحجاب

من عرض دار 'تيرزي دوكاني' Terzi Dukkan في أسبوع الموضة المحتشمة- تصوير غيث طنجور خاص لسيدتي

في مشهد يتقاطع فيه الإبداع مع الأناقة الراقية، برزت صيحات المكياج للمحجبات خلال عرض دار "تيرزي دوكاني" Terzi Dukkani في أسبوع الموضة المحتشمة، بتوقيع جمالي يليق بالمرأة التي تجمع بين الحياء والرقي. بأسلوب أنثوي راقٍ يعكس فلسفة الحشمة بأسلوب عصري، يتناغم مع الحجاب ويُبرز جمال ملامح الوجه.

المكياج تمحور حول البشرة المضيئة ذات التوهُّج الطبيعي. استخدمت درجات البيج الدافئة والنيود الحيادي لتحديد ملامح الوجه، مع لمسة خفيفة من البلاشر الوردي على الوجنتين لمنح لمسة حيوية ناعمة. أما العيون؛ فجاءت بتظليل خفيف على كامل الجفون العلوية بدرجات ترابية ناعمة تُبرز النظرة من دون أن تطغى على الحجاب. في حين تم تحديد خط الجفون المتحركة بظلال رمادي مع لمسات مضيئة من الغليتر، إلى جانب تكثيف وتطويل الرموش بالماسكرا. أما الشفاه؛ فزُينت بأحمر شفاه باللون النيود المطفأ.

تعكس هذه الصيحة اتجاهاً جديداً في عالم مكياج المحجبات، يواكب في الوقت نفسه المعايير العالمية في الموضة والمكياج المحتشم.