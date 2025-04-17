عناية مثالية لبشرتك: أجدد كريمات الليل الأكثر فاعلية في 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 10:23 صباحاً - يُعَدُّ كريم الليل من أهم مستحضرات العناية بالبشرة التي لا يمكن الاستغناء عنها ضمن روتين العناية بالبشرة اليومي؛ فالبشرة خلال ساعات الليل تكون في مرحلة تجدد وتجديد للخلايا، حيث يقل تأثير العوامل الخارجية مثل التلوث وأشعة الشمس؛ ما يجعلها فرصة مثالية لتغذية البشرة وترطيبها بعمق. يحتوي كريم الليل على مكونات غنية تعمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بالبشرة طوال اليوم، مثل التجاعيد، الجفاف، وفقدان الحيوية. كما أن كريمات الليل عادة ما تكون أكثر كثافة وتركيزاً في العناصر المغذية مقارنة بالكريمات النهارية؛ ما يساهم في تغذية البشرة وتجديد شبابها في أثناء النوم. إليك أبرز المستحضرات الأساسية هذا الموسم.

انطلاقاً من ذلك، نرصد لك من "الخليج 365" مجموعة من أجدد كريمات الليل الأكثر فاعلية لعام 2025.

كريم Extra-Firming Night Cream من كلارنس Clarins

كريم Extra-Firming Night Cream من كلارنس Clarins

ابتكرت أبحاث كلارنس Clarins منتجاً للعناية بالبشرة يعمل على شد البشرة باستخدام مكونات نشطة قوية تساعد في تعزيز احتياطيات الكولاجين لتحقيق بشرة أكثر تماسكا في غضون 7 أيام فقط.

يُعَدُّ كريم الليل هذا من الجيل الجديد الخاص بشد البشرة؛ حيث يستهدف الكولاجين بفضل تكنولوجيا كولاجين الحصرية، التي تركز على الكولاجين بفضل مجموعة من المكونات النشطة الفعَّالة.

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كريم Smart Clinical Repair - Anti-wrinkle Corrective Cream من كلينيك Clinique

كريم Smart Clinical Repair - Anti-wrinkle Corrective Cream من كلينيك Clinique

هذا الكريم من كلينيك Clinique المضاد للتجاعيد القوي ينضم إلى مجموعة مكافحة الشيخوخة الأكثر تطوراً. تم تصميمه لتقليل التجاعيد بشكل مرئي ويجعل البشرة أكثر نعومة وانسيابية.

يتمتع هذا الكريم بمكونات تقنية متقدمة؛ حيث يشتمل على مركب CL1870™ Peptide Complex، الذي يساعد في معالجة التجاعيد بشكل فعَّال للحصول على بشرة ناعمة ومشدودة. يتميز هذا الكريم بفاعلية عالية في محاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد؛ ما يضمن نتائج مميزة.

كريم Hydra Zen Soothing and Moisturizing Night Cream من لانكوم Lancôme

كريم Hydra Zen - Soothing and Moisturizing Night Cream من لانكوم Lancôme

مع كريم الترطيب Hydra Zen من لانكوم Lancôme، لن تعاني من البشرة الجافة المشدودة بعد الآن. يمد هذا الكريم بشرتك بالترطيب اللازم للبشرة، ومنذ الليلة الأولى، تصبح البشرة أكثر هدوءاً وانتعاشاً وترطيباً عميقاً.

لقد ثبت سريرياً، حتى على البشرة الحساسة، أن هذا الكريم يوفر نتائج فورية. أصبحت البشرة اليوم تواجه عدداً كبيراً من عوامل التوتر مثل التلوث، قلة النوم، ارتداء الأقنعة والعديد من العوامل الخارجية الأخرى التي تجعلها هشة وتسبب الجفاف، الانزعاج وفقدان الإشراقة. يعمل هذا الكريم على توفير ترطيب مكثف للبشرة طوال الليل: تصبح البشرة ممتلئة، هادئة، وتستعيد نعومتها.

كريم Benefiance Overnight Wrinkle Resisting Cream من شيسيدو Shiseido

كريم Benefiance Overnight Wrinkle Resisting Cream من شيسيدو Shiseido

أيقظي بشرتك في الصباح مع إشراقة جديدة وتغذية متكاملة مع تكنولوجيا ReNeura+™ و Tencha R.E.M.من شيسيدو Shiseido يعمل هذا الكريم الغني والمغذي خلال الليل على معالجة التجاعيد الناتجة عن قلة النوم. تصبح البشرة مرطبة بعمق، وتبدو الخطوط أكثر امتلاءً، وتستعيد إشراقتها الكاملة. كما يعمل الكريم بسرعة وفاعلية على معالجة أسباب التجاعيد المرئية وتطورها.

كريم Le Lift Crème De Nuit من شانيل Chanel

كريم Le Lift Crème De Nuit من شانيل Chanel

كريم الليل هذا من شانيل Chanel يحتوي على خصائص لتنعيم وشد البشرة للوجه والعنق، ويهدف إلى مساعدة البشرة على التخلص من آثار الإجهاد اليومي وتعزيز عملية إصلاح البشرة خلال الليل لتحقيق أفضل النتائج. في أثناء النوم، تصبح تجديد الخلايا أكثر نشاطاً بـ30 مرة مقارنةً بالنهار. في الليل، مع الحماية من العوامل الخارجية التي تبطئ من نشاط الألياف العصبية ويعجلون من شيخوخة البشرة، يمكن للبشرة أن تجدد نفسها حقاً.

يهدئ كريم Le Lift البشرة ويعزز من تجدد الخلايا. تركيبته الاستثنائية، المكونة من 94% من المكونات الطبيعية، تجمع بين مركب Neuractive Night Complex وقوة مستخلصات نباتية من نبات الفصفصة التي تعمل بفاعلية مشابهة للريتينول، في حين تكون لطيفة على البشرة. تظهر البشرة أكثر تجدداً، ليلة بعد ليلة.