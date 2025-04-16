توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 12 نيسان إلى الجمعة 18 نيسان 2025

توقعات برج الحمل للأسبوع:

على الصعيد المهني:

هذا الأسبوع يحمل لك طاقة كبيرة تدفعك للبدء بخطوات جديدة في العمل أو في مشروع كنت تؤجّله. لكن كن حذرًا في التواصل، خصوصًا يومي الإثنين والثلاثاء، فقد تحدث بعض سوء الفهم. نهاية الأسبوع ستكون مميزة لعرض أفكارك أو اتخاذ قرارات مهمة تُظهر قدراتك.

على الصعيد العاطفي:

إن كنت في علاقة، فستشعر بدفء واهتمام متبادل، وخصوصًا في منتصف الأسبوع، وقد تخططان لشيء جميل سويًا. أما إن كنت غير مرتبط، فقد تتعرف على شخص مميز في ظرف غير متوقّع، أو قد يظهر شخص من الماضي مجددًا، فكن متأنيًا في قراراتك.

على الصعيد المالي:

قد تواجه بعض المصاريف الإضافية في بداية الأسبوع، لكن هناك خبر سار يتعلق بالأموال في نهايته، كحصولك على مكافأة أو مبلغ كنت تنتظره. حاول أن ترتب أولوياتك جيدًا ولا تتسرع في الإنفاق.

على الصعيد النفسي:

طاقتك قوية هذا الأسبوع، ولكن عليك الحذر من الاندفاع الزائد والانفعال السريع. خصص وقتًا للتأمل أو المشي في الهواء الطلق، فذلك يساعدك على التوازن الذهني والعاطفي.

نصيحة الأسبوع:

تحلَّ بالشجاعة لبدء ما تريده، ولكن لا تنسَ الحكمة في خطواتك.