الامارات | فرقة «تكات» تتغنى بـ «إمارات العز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأجواء نبضت بالفرح، عاش جمهور مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما ليلة من أنغام التراث الشعبي السوري، مع إطلالة فرقة «تكات» التي غمرت القرية التراثية بموسيقاها، وأغنياتها التي تنبشها من التراث، وتعيد تقديمها بمنظور معاصر.

وقدّمت الفرقة باقة من أغنياتها التراثية المحبوبة مثل «عالمايا»، «يا بو ردين»، «ميجانا»، و«يا مال الشام»، التي لامست وجدان الجمهور. واختُتم الحفل بإهداء أغنية «إمارات العز» تحية للإمارات ولقائدها المؤسِّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. كما قدمت الفرقة أغنية «هذه الفجيرة»، من كلمات محمد سعيد الضنحاني.

وتخللت الأمسية مجموعة من الأغاني الإماراتية الشعبية، رافقتها عروض فلكلورية.