الامارات | مكتبة محمد بن راشد تحتفي بـ «يوم التراث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بيوم التراث العالمي، تنظم مكتبة محمد بن راشد، بعد غد، أمسية ثقافية، تضم مجموعة من الفعاليات المتنوعة النابضة بالأصالة، التي تروي حكايات غنى التراث العربي والإماراتي، وتضم الفعالية معارض فنية، وجلسات ثقافية وحوارية، وعروضاً موسيقية وغنائية، وورش صناعات يدوية.

وتتضمن الأمسية فقرات متنوعة، من بينها: «التراث الإماراتي.. فن الرزفة والمأكولات الشعبية»، ومعرض الخط العربي مع الخطاط علي الحمادي، ومعرض العود بالتعاون مع «زرياب لصناعة الآلات الموسيقية»، وورشة صناعة العود السوري، يليها عزف على آلة العود، والدبكة الفلسطينية، بالتعاون مع فرقة «عروس القدس».