الامارات | شهر مارس 2025 الأكثر دفئا في أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت أحدث نشرة شهرية لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ "C3S"، أن شهر مارس 2025 كان الأكثر دفئا على الإطلاق في أوروبا وثاني أكثر الأحوال دفئا على مستوى العالم.

وبلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي فوق الأرض في أوروبا خلال مارس 6.03 درجة مئوية، وهو أعلى بمقدار 2.41 درجة مئوية من متوسط 1991-2020 لهذا الشهر، بينما كانت درجات الحرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء أوروبا، مع أكبر حالات نادرة دافئة لوحظت في أوروبا الشرقية وجنوب غرب روسيا.

وقالت سامانثا بورغيس، الخبيرة الإستراتيجية للمناخ في مؤسسة "ECMWF"، إن مارس 2025 هو أكثر شهر مارس دفئا في أوروبا، ما يسلط الضوء مرة أخرى على كيفية استمرار درجات الحرارة في تحطيم الأرقام القياسية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي لشهر مارس 2025، نحو 14.06 درجة مئوية، وهو أعلى بمقدار 0.65 درجة مئوية من متوسط 1991-2020 لشهر مارس، و0.08 درجة مئوية فقط أقل من أحر شهر مارس على الإطلاق الذي شهده العام الماضي.

كما شهد شهر مارس أيضا ثاني أكثر درجات حرارة سطح البحر العالمية دفئا خارج المناطق القطبية عند 20.93 درجة مئوية، فيما تم تسجيل أعلى مستوى في مارس من العام الماضي عند 21.05 درجة مئوية.

وسجل الجليد البحري في أنتاركتيكا رابع أدنى مدى شهري له لشهر مارس ، بنسبة 24% أقل من المتوسط.