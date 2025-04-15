الامارات | بيرني ساندرز يطل في «كواتشيلا» بظهور مفاجئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم بوست مالون، أول من أمس، حفلات الافتتاح لمهرجان كواتشيلا الموسيقي الشهير في صحراء كاليفورنيا، التي شارك فيها نجوم مثل بيلي ايليش وتشارلي إكس سي إكس، إضافة إلى إطلالة من السيناتور بيرني ساندرز أثارت اهتماماً كبيراً.

وستُقام السلسلة التالية من حفلات المهرجان من 18 إلى 20 الجاري، وتحدى نحو 100 ألف من روّاد المهرجان درجات الحرارة المرتفعة، والطوابير الطويلة على مدار الأيام الثلاثة الماضية لحضور الجزء الأول من المهرجان، وكان من بين النجوم الرئيسين ليدي غاغا وتشارلي إكس سي إكس وغرين داي، وأثار ساندرز حماسة الجماهير بظهوره المفاجئ لحث الأميركيين على الاستيقاظ من اللامبالاة السياسية.