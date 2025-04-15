الامارات | الفن الماليزي المعاصر في ضيافة المجمع الثقافي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي معرض «أن تكتشف ماليزيا هو أن تحب ماليزيا: من مقتنيات علياء وفاروق خان» الذي يُمثّل الظهور الأول في المنطقة لمجموعة مقتنيات علياء وفاروق خان التي تُعدّ المجموعة الأشمل من الفن الماليزي المعاصر.

يُسهم المعرض - الذي يستمر حتى 10 سبتمبر المقبل - في إتاحة الفرصة لاكتشاف الأعمال الفنية الرائدة التي شكلت حركة الفن الحديث في ماليزيا، ما يُرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للتبادل الثقافي والحوار الفني العالمي.

ويتيح المعرض الفرصة للزوّار للتفاعل مع القيّمين الفنيين واستكشاف المحاور الخمسة التي يرتكز عليها، والتي تغوص في الجوانب الجوهرية لتطور مسيرة الفن الماليزي المعاصر، والسرديات التاريخية، والتأملات في الحقائق التاريخية والأحداث الاجتماعية والسياسية من الماضي والحاضر، والتحولات الثقافية، والحركات الفنية مثل التعبيرية والسريالية.

كما يضم المعرض طيفاً متنوعاً من التعبيرات والأعمال الفنية المختلفة، فمن خلاله تعرض أعمال مجموعة من أبرز فناني ماليزيا المُعاصرين، الذين يُقدم كل منهم منظوراً مميّزاً للمشهد الثقافي والتاريخي لهذا البلد.