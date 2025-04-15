الامارات | «كندورة رالي» يحتفي بالسرعة والحرفية العالية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان السيارات «كندورة رالي»، بنسخة رابعة في 19 الجاري إلى دبي فستيفال سيتي مول، ليقدم تشكيلة من السيارات الخارقة والسريعة جداً والكلاسيكية والمركبات الفاخرة والدرّاجات الخارقة والسيارات المعدلة وسيارات الطرق الوعرة والمخصصة.

وسيقدم المهرجان، الذي سيكون مجانياً ومفتوحاً للجميع، تجربة غامرة لعشاق السيارات، علاوة على أنشطة ترفيهية تتيح للزوّار الاستمتاع بيوم كامل من المغامرات المملوءة بالحماسة، والتي تتضمن تجارب الدرفت، والعروض التفاعلية، والموسيقى الحية، وشاحنات الطعام، ومناطق مخصصة للألعاب الإلكترونية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الجذابة التي تُرضي أذواق كل الأعمار.

كما سيحتفي الحدث بمزايا القوة والإتقان التي تتمتع بها المركبات، وثقافة ومجتمع السيارات والحرفية العالية التي تقود مشهد السيارات الديناميكي في المنطقة.

وسيجمع المهرجان مجدداً السيارات الأكثر تميّزاً في المنطقة، ما يتيح للمشاركين الفرصة للتنافس على جوائز عبر فئات عدة.

وستسلط المسابقة الضوء على بعض أفضل الأمثلة في تصميم السيارات، بدءاً من السيارات الكلاسيكية إلى الخارقة العصرية، والمركبات المصممة حسب الطلب، والسيارات عالية الأداء التي تُعيد تعريف التميّز، وسيحظى أصحاب المركبات المميّزة بفرصة عرض ممتلكاتهم أمام لجنة من الخبراء والجماهير من أجل التصويت لتحديد الفائزين.