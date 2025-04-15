الامارات | أيادٍ تعتز بتراث الإمارات وخيراتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيادٍ خبيرة تعتز بتراث بلادها وبخيراتها، وكذلك بكل ما تجود به النخلة، واستثمار كل جزء في الشجرة التي تحظى بأهمية خاصة لدى الإنسان الإماراتي، ففي ظلها استراح من وهج الشمس، وتحتها عقد مجالسه، وبتمورها تزوّد في حله وترحاله، وبجريدها شيّد منازل، وبسعفها أبدع تشكيلات كثيرة.. كما الحال هنا في صناعة الخوص التي تُعدّ من أقدم المهن التقليدية التي عرفتها المنطقة، وتُظهر ارتباط الإماراتي ببيئته، وحرصه على استدامة تراثه، وإضفاء لمسات عصرية عليه، تجعله يقاوم الزمن، ويروي حكايات تنتمي إلى الزمن الجميل.