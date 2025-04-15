الامارات | المالديف تمنح النفايات شكلاً مبتكراً بإعادة التدوير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البلاستيك في البحر و«الشباك التائهة» التي تُعرّض الحياة البحرية للخطر، يتسببان بإزعاج في جنة المالديف الاستوائية، وفي الوقت نفسه التخلص من الأنقاض البحرية في الدول الجزرية النائية ليس مهمة سهلة.

وحالياً تخرج الفنادق بسبل جديدة لحماية البيئة، إذ تحوّل الأنقاض والنفايات إلى شيء جميل ومبتكر، ففي منتجع سيرو فين فوشي بمنطقة شافياني أتول، الواقعة على بعد 230 كيلومتراً شمال جزيرة ماليه الرئيسة، ساعد خبراء البيئة السكان المحليين على إقامة مختبر مستدام لإعادة تدوير البلاستيك في الموقع، ويمكن للزوّار أن يروا بشكل مباشر كيف يصهر البلاستيك ثم يضغط إلى دلايات مفاتيح، أو علامات الأمتعة، على شكل سلاحف عبر نظام كبس حديث.

ولم يكن اختيار السلاحف كتصميم مصادفة، فالبحر الواقع قبالة المنتجع مليء بالأنواع المعرضة للخطر، لاسيما سلاحف هوكسبيل وأوليف ريدلي المُعرّضة للخطر بشكل حاد.