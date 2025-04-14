الامارات | حزمة من التحديثات على خدمات الواتساب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مستخدمو واتساب للاستفادة من مجموعة تحديثات جديدة تهدف إلى تحسين تجربتهم على مختلف المستويات، بدءاً من المحادثات الجماعية، وصولاً إلى القنوات والمكالمات الصوتية والمرئية.

وتتضمن مزايا واتساب الجديدة، تعزيز التفاعل في المحادثات الجماعية، حيث أتاح التطبيق إمكانية عرض عدد الأعضاء المتصلين لحظة بلحظة أسفل اسم المجموعة، ما يسهّل معرفة من هو متاح للدردشة في الوقت الفعلي، وهي ميزة متوفرة بالفعل في خدمة تليجرام.

كما أضاف التطبيق ميزة "الإشعارات المميزة Highlights"، والتي تتيح للمستخدمين تحديد نوع التنبيهات التي يرغبون في تلقيها داخل المحادثات الجماعية، سواء كانت للإشارات المباشرة إلى المستخدم Mention (@) أو للردود على رسائله أو للرسائل الواردة من جهات الاتصال المحفوظة.

ووسّعت واتساب من إمكانات إدارة الفعاليات Events داخل التطبيق، حيث بات بإمكان المستخدمين إنشاء فعاليات ليس فقط ضمن المجموعات، بل وأيضاً في المحادثات الثنائية.

وتشمل التحسينات الجديدة إمكانية تأكيد الحضور برد "ربما Maybe"، ودعوة مرافق +1، وتحديد تاريخ ووقت الانتهاء للفعاليات الطويلة، إضافة إلى تثبيت فعالية أعلى شاشة الدردشة.

وأضاف التطبيق ميزة "الردود القابلة للنقر Tappable"، والتي تتيح للمستخدمين إرسال ردود مشابهة للآخرين بنقرة واحدة على الرموز التعبيرية المستخدمة في المحادثة.

وفيما يتعلق بمستخدمي أجهزة آيفون، أصبح بإمكانهم الآن مسح الوثائق ضوئياً مباشرةً من داخل واتساب، فضلًا عن إمكانية تعيين التطبيق كأداة للرسائل والمكالمات على هواتفهم.

وعززت الخدمة جودة واستقرار المكالمات المرئية عبر تقنية توجيه محسّنة تقلل من انقطاع الاتصال وتجميد الصورة، بالإضافة إلى آلية ذكية تكتشف سرعة الإنترنت لترقية جودة الفيديو إلى "HD" بشكل تلقائي.

كما أصبح بإمكان المستخدمين تكبير الصورة أثناء المكالمات المرئية على أجهزة آيفون من خلال خاصية "اللمس للتكبير Pinch to Zoom"، إلى جانب إمكانية إضافة مشاركين جدد إلى المكالمات الجارية مباشرة من داخل المحادثات.

كما وصلت تحديثات عدّة إلى تجربة قنوات واتساب Channels، من بينها إمكانية نشر مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز 60 ثانية مباشرة من قبل مشرفي القنوات، وإضافة ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى تفريغ نصي، لمتابعتها أثناء التنقل أو في ظروف لا تسمح بالاستماع.

كما وفّر التطبيق ميزة مشاركة القنوات عبر أكواد الاستجابة السريعة QR.

وأكد واتساب في ختام الإعلان أن المزيد من التحديثات والميزات قيد التطوير وسيتم الكشف عنها في المستقبل القريب.