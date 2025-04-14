الامارات | "بياكل البطيخ بإيده".. زوجة مصرية تخلع زوجها لأنه لا يستعمل الشوكة والسكين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الأسرة بمدينة نصر في مصر قضية خلع تقدمت بها زوجة ضد زوجها، بعد أن نشبت بينهما مشادة بسبب تناوله فاكهة البطيخ بيديه بدلاً من استخدام الشوكة والسكين، وهو ما أنهى حياتهما الزوجية.

وفي تفاصيل القضية أنه بعد مرور عام واحد فقط على زواج الثنائي، اللذان لم يرزقا بأطفال، وأثناء موسم البطيخ، اكتشفت الزوجة أن زوجها، الذي يعمل مهندساً، يتناول الفاكهة بيديه، وهو ما اعتبرته تصرفاً غير لائق، ومخالفاً لآداب المائدة.

وتبعاً لمحامية الزوجة، نهى الجندي فإنها عندما حاولت التعبير عن استيائها من هذا التصرف، نشبت بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى شد وجذب، ليقوم الزوج بضربها على وجهها.

وعلى الرغم من محاولات الزوج تهدئتها، حيث أصر على أن الأمر "تافه" ولا يستحق كل هذه الضجة، إلا أن الزوجة لم تتمكن من تجاوز الموقف.

كما أضافت أنها شعرت بالانزعاج ليس فقط من طريقة تناوله للبطيخ بيده، بل أيضاً من الأصوات التي كان يصدرها أثناء المضغ، ما زاد من مشاعر التقزز لديها.

الزوجة، التي تعمل ربة منزل تقدمت بطلب الخلع إلى المحكمة، مؤكدةً أنها لا تتحمل رؤية زوجها وهو يتناول البطيخ بيديه، ويصدر أصواتاً غير محببة أثناء تناول الطعام.