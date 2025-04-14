الامارات | أطعمة تضعف المناعة وتعزز الالتهابات في الجسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «هايلبراكسيسنت» بأن هناك بعض الأطعمة التي تعزز من التهابات الجسم وتضعف الاستجابة المناعية.

وأوضحت المجلة الألمانية أن من بين الأنظمة الغذائية التي تعزز الالتهابات بشكل كبير النظام الغذائي الغربي، الذي يعتمد في أغلبه على الأطعمة المصنعة، والأطعمة عالية السعرات، والبطاطس المقلية، والخبز الأبيض، فضلاً عن استهلاك كميات كبيرة من الملح والسكر والدهون المشبعة، وأظهرت دراسة جديدة أجراها خبراء من المركز الطبي بجامعة رادبود في شمال تنزانيا كيف يؤثر النظام الغذائي الإفريقي التقليدي والنظام الغذائي الغربي في عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي وتعزيز الالتهابات في الجسم.

ووجد الفريق البحثي أن المشاركين الذين غيّروا نظامهم الغذائي إلى النظام الغذائي الغربي أظهروا زيادة في العلامات الالتهابية، واستجابة مناعية ضعيفة لمسببات الأمراض، وفي الوقت نفسه تم تنشيط العمليات المرتبطة بالأمراض المزمنة، ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

ونصح خبراء الصحة بتناول الأطعمة المعززة للصحة والمضادة للالتهابات مثل زيت الزيتون والأناناس، والتفاح والمكسرات، والبذور والخضراوات الورقية، والشوكولاتة الداكنة والأرز البني، والعنب والكركم، والبروكلي والبرتقال، والكيوي والفراولة.