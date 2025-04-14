الامارات | بين أنوار ديرة وبر دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من ديرة إلى بر دبي، والعكس، مازالت العَبرة تتهادى بين ضفتَي الخور، معلنة عن نفسها كوسيلة أثيرة، ورحلة مفضلة لدى أهل المدينة وضيوفها، إذ توفر - بكلفة لا تكاد تذكر - لروّادها من جميع الفئات نزهة بحرية، وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بإلقاء نظرة بانورامية على قلب المدينة وتراثها الحي، وبيوتها التاريخية المزينة بالبراجيل والمعالم الأثرية التي تقف شاهدة على الأصالة، لاسيما حينما تشع منها الأضواء المبهجة، وتنعكس في أفق السماء، أو على صفحة الماء، وكأنها تُحيّي زوار دبي وترحب بهم.