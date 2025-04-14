الامارات | الجينات تؤثر في الاستمتاع بالموسيقى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لماذا يستمتع بعض الناس بالموسيقى أكثر من غيرهم؟ اكتشف علماء بمعهد «ماكس بلانك» لعلم اللغة النفسي في مدينة نايميخن الهولندية، ومعهد «ماكس بلانك» للجماليات التجريبية في فرانكفورت الألمانية، أن الأمر يرجع جزئياً لأسباب وراثية.

ولمعرفة ذلك استخدم الباحثون، بالتعاون مع معهد «كارولينسكا» في السويد، تصميماً بحثياً يقارن التشابه بين التوائم المتطابقة أو غير المتطابقة، وشملت الدراسة بيانات أكثر من 9000 توأم، وقالت الباحثة المشاركة ميريام موسينج: «تُظهر النتائج أن استمتاعنا بالموسيقى لا يعتمد حصراً على قدرتنا على إدراك النغمات أو الشعور بالبهجة بشكل عام، بل يبدو أن هناك عوامل وراثية وبيئية محددة تؤثر في حساسيتنا الموسيقية».